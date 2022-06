En esta temporada de pesca del pejerrey y más que nunca el factor vientos nos viene haciendo pasar una mala jugada, digo esto porque después de un par de semanas casi sin viento y muy escaso movimiento de agua, al fin llegaron vientos de diversos cuadrantes y de intensidad media a muy fuertes, los que también complicaron la pesca embarcada. Por mi parte dispuesto a realizar un nuevo relevamiento de pesca en aguas del Paraná Guazú y el Paraná Bravo, es que curse la invitación con anticipación a mi amigo el Dr. Juan David Pérez, quien no demoro en darme una respuesta favorable, por lo que nos pusimos en comunicación directa para cerrar el día y hora de nuestra salida. Así fue que Juan promediando las ocho de la mañana del día viernes se encontraba en la puerta de mi domicilio por donde me paso a buscar, una vez en marcha y antes de emprender el viaje hasta la guardería del Camping Recreo Keidel, nuestra primer parada fue en carnadas el Toro de ruta provincial 6 y Calixto Dellepiane, donde nos proveímos de unas buenas porciones de mojarras vivas. Ya en la guardería y con todo a bordo salimos a marcha lenta aguas abajo del Paraná Guazú, donde después de pasar por debajo de esa imponente y monumental obra como lo es el puente Justo José de Urquiza, el que une la provincia de Buenos Aires con la provincia de Entre Ríos, unos dos kilómetros más abajo y después de pasar el ultimo muelle de los pantanos, nos amarramos a unos palos, restos de un muelle viejo para el armado de equipos. Como de costumbre nuestros equipos están compuestos por cañas telescópicas de cuatro metros, reeles frontales cargados con multifilamento, en cuanto a las boyas Juan Utilizo un juego de Ping Pong negras, terminadas en un palito pescador negro y rojo, por mi parte utilice las chupetonas con los colores de Argentina, Celeste y blancas, con detalle en amarillo de madera balsa confeccionadas por Aldo Bigatton el artesano de Laguna Larga Córdoba, rematadas con un palito pescador combinado de tres colores, con brazoladas de entre los 20 a los 35 centímetros y en los palitos pescadores la última brazolada entre los 50 y 60 centímetros. Con todo listo nos largamos en un primer garete el cual nos sacaba un tanto rio afuera, apenas comenzada la gareteada Juan en el palito pescador obtuvo una corrida y posterior clavada tratándose en esta oportunidad de una hermosa sardina, posteriormente recibió otro pique en un equipo en el cual había colocado un paternóster y en esta oportunidad en una profundidad de unos 60 centímetros dio con un excelente ejemplar de pejerrey. Así fue que después de un par de capturas en esta zona decidí navegar hasta las inmediaciones de la boya 167 para ver cómo se encontraba el pique, por lo que motor en marcha cruzamos por adentro de la isla del Doradito y al salir de este tomamos guazú abajo hasta la 167. Aquí con un viento del sudeste por lógica lo ideal fue dejar derivar la embarcación desde el medio del Guazú hacia la costa entrerriana, nueva gareteada y si bien los piques no eran del todo continuo obtuvimos muy buenas respuestas en casi todas las medidas de brazoladas con ejemplares de pejerreyes de portes medianos a grandes. Después de copiar varias veces nuestra gareteada por la zona y terminando la última casi en la boca del Paraná Bravo, decidí navegar hasta el Bravo donde pasamos la boca del Alférez Nelson Page para sobre esa costa de la isla Volcán comenzar nuestro nuevo garete, aquí ni bien salimos del agua planchada e ingresamos en aguas irisadas los piques no se hicieron esperar y empezamos a tener con Juan la jornada de pesca que habíamos venido a buscar, realmente no se le podía sacar la vista a las boyas dado que el pique era inminente en cualquier momento, de tal manera que en varias oportunidades los dos teníamos piques y capturas lo que nos dificulto muchísimo para la filmación de estas. Nuestra primer gareteada de esta zona la terminamos pegado al espeque del kilómetro 164, desde donde cruzamos el Bravo en linea recta para volvernos a largar al garete pegado a la costa de la isla Volcán, esta fue nuestra consigna hasta terminada la jornada en las inmediaciones de la boca del Gutiérrez, en cuanto a la pesca en esta zona del Bravo fue muy fructífera, no solo en cantidad de piezas sino también por los hermosos portes de pejerreyes que pudimos obtener, los que reitero se dieron en todas las medidas de brazoladas, realizando encarnes con mojarras vivas y tiritas muy finas y largas de anchoítas. Promediando las 15:30 horas dimos por concluido este nuevo relevamiento de pesca, donde podemos decir que tanto el Paraná Guazú como el Paraná Bravo están pasando por un muy buen momento en cuanto a la pesca del pejerreyes, solo es cuestión de conocer un poco la zona y hacer bien los deberes como diría mi querido y recordado amigo Vicente Turriaga. Con sudestada de intensidad media y aguas irisadas se dieron los mejores portes de pejerreyes





El Dr. Juan David Pérez y uno de los excelentes ejemplares de pejerrey capturado