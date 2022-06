Murió Pedro Milla, líder de la Federación Sindical Argentina del Petróleo y una figura central del peronismo de Campana

El también exconcejal sufrió una descompensación mientras se encontraba trabajando en la sede gremial que la Federación posee en la ciudad de Buenos Aires. Gran conmoción en el ámbito gremial, político y empresarial. El secretario general de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustible, Pedro Milla, murió este jueves a los 63 años mientras se encontraba trabajando en la sede que esta entidad gremial tiene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Milla, que llevaba más de 20 años al frente del Sindicato de Trabajadores Privados del Petróleo y Gas de Campana, tuvo además una importante carrera política, siendo concejal y presidente del Partido Justicialista. Le sobreviven tres hijos. El fallecimiento del destacado dirigente sindical causó gran conmoción en el mundo del trabajo, la política y también el sector empresarial. Desde la Federación, el campa-nense representaba los intereses de trabajadores de importantes plantas industriales como la de Campana (Axion energy), Luján de Cuyo y Ensenada (YPF), Dock Sud (Shell) y Bahía Blanca (Trafigura). Allí la Federación tenía la mayor cantidad de afiliados. Pero asimismo, la figura de Pedro Milla estaba cobrando día a día más relevancia en el plano nacional, después de devolver a la Federación un asiento en la Comisión Directiva de la Confederación General del Trabajo (CGT) y transformarse en un promotor de la explotación de petróleo y gas off shore en la costa atlántica argentina. Sin ir más lejos, comparaba su potencial con el de Vaca Muerta, la segunda reserva de shale gas y la cuarta de shale oil en el mundo. "En Mar del Plata, a través de las audiencias públicas, estamos trabajando para despejar todas las preocupaciones legítimas que nos presentan los ambientalistas. La provincia de Buenos Aires puede convertirse en una plataforma petrolera más importante que Vaca Muerta, lo que no solo sería más empleo y mejores salarios para nuestras trabajadoras y trabajadores, sino también es la chance de Argentina de solucionar sus problemas económicos y alcanzar la soberanía energética", había manifestado algunas semanas atrás.

Fue concejal y presidente del PJ de nuestra ciudad. Llevaba más de 20 años al frente del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana. Ascendencia gremial Milla se había proyectado desde Campana a partir de una sólida gestión defendiendo los derechos de los trabajadores -el convenio de los petroleros es uno de los más fuertes de la región- y consolidando la importante infraestructura del gremio -como el camping "Malvinas Argentinas"-. Pero su ascenso a la Federación no estuvo exento de desafíos: debió oponerse a la conducción de Alberto Roberti, que terminó denunciado por administración fraudulenta del gremio y su obra social. Precisamente, el saneamiento del sistema de cobertura médica de los trabajadores petroleros fue uno de los grandes logros de Milla durante su primera gestión al frente de la Federación. A fines de mayo, Milla había sido reelecto por cuatro años más como secretario general de la Federación. "Si hay algo que debe tener en cuenta todo aquel que quiera ocupar un puesto sindical es que nunca hay que olvidarse de donde se viene, nunca se tiene que perder el principio de la defensa de los trabajadores", manifestó Milla en un quincho del camping de petroleros repleto de afiliados. "Me acuerdo cuando asumió el 17 de octubre de 2018, encontramos una Federación totalmente devastada, le debíamos a todo el mundo. Nos pusimos a trabajar en un proyecto que fue duro, durísimo, pero sacamos la Federación adelante. Hoy puedo decirles que no le debemos nada a nadie", recalcaba el dirigente campanense. En 2021, Milla había cumplido una importante satisfacción sindical y personal: la creación del Centro de Formación Nº407 para la capacitación de cuadros que buscan insertarse en el sector de los hidrocarburos. De la ceremonia de inauguración participó el gobernador Axel Kicillof. Referente político El dirigente gremial también tuvo su faceta de militante político. Fue electo concejal de la ciudad de Campana en el año 2001 por el Partido Justicialista: desde el HCD acompañó la gestión del fallecido intendente Jorge Rubén Varela. Muchos años más tarde, y en un momento de fuerte atomización del peronismo tras la derrota del 2015, asumió el compromiso de poner en pie y unificar el Partido Justicialista, del cual fue presidente. Durante su gestión, visitaron Campana importante figuras nacionales, como el actual canciller Santiago Cafiero. En 2021 y a través de su agrupación Movimiento de Restauración Peronista, el exconcejal había dado apoyo a la precandidatura de Alejo Sarna. Asimismo, impulsaba la carrera política de Carlos Castillo, uno de sus delfines en el Sindicato Petrolero local. Tras su reelección en la Federación y consultado por la situación en el Frente de Todos local, reveló que había mantenido "reuniones con diferentes referentes de Campana" y que estaba trabajando "en bien de la unidad" del peronismo. "Tenemos que unirnos porque es la única manera de recuperar la intendencia", sostuvo Milla. En ese sentido, Milla afirmó que a nivel Campana había gestiones "con todo el movimiento obrero y los referentes políticos del Frente de Todos para lograr un acuerdo e ir juntos en las próximas elecciones". No dudaba que la meta era alcanzable, explicando que Varela lo había conseguido en los noventa: "Es cuestión de ponernos de acuerdo y salir a militar. Así lo hemos hecho cuando ganamos con el compañero Jorge Varela y así lo tenemos que hacer ahora, aprendiendo del pasado para redoblar esfuerzos en el futuro". Conmoción La noticia impactó con fuerza en distintos sectores. "Con profundo dolor, desde nuestra institución, informarnos el fallecimiento de nuestro compañero Secretario General Pedro Segundo Milla", informó el Sindicato local en horas de la tarde. Minutos después, hizo lo propio la Federación: "Profundo dolor por el fallecimiento de nuestro Secretario General Pedro Milla. Nos invade una enorme tristeza, hemos perdido a un gran compañero y amigo. Expresamos nuestro más sentido pésame a familiares y amigos". "La partida de Pedro enluta a toda la familia Petrolera, al sindicalismo y al mundo del trabajo. Nos deja un compañero íntegro, comprometido, fiel a sus convicciones y profundamente peronista, que entregó su vida a la defensa de los trabajadores y el crecimiento de nuestra actividad", añadió. Y concluyó: "Por la memoria de nuestro gran compañero y dirigente, quienes integramos la Federación defenderemos cada conquista y continuaremos con el legado que nos deja, siempre por la dignidad de los petroleros y la grandeza de nuestra organización. ¡Hasta siempre, compañero Pedro!". Por su parte, la CGT manifestó su "apoyo en este doloroso momento a los familiares, amigos y compañeros de Pedro, un gran dirigente del movimiento obrero argentino que nos deja hoy". Otros gremios como SMATA también manifestaron su acompañamiento, al igual que los líderes sindicales Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Héctor Daer (Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad) y Omar Plaini (canillitas). Desde la política, uno de los primeros en hacer públicas sus condolencias fue Julian Dominguez, ministro de Agricultura: "Enorme tristeza por el fallecimiento del compañero Pedro Milla, secretario general del gremio de Petroleros. Comprometido con el movimiento obrero y gran persona, su partida es una gran pérdida para el sindicalismo argentino". El secretario de Energía, Darío Martínez, también se refirió al fallecimiento del dirigente petrolero, al igual que la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec. Otro de los que expresaron su pesar fue Luciano Filipuzzi, rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. El miércoles esta casa de altos estudios había presentado una diplomatura en Organización, Conducción y Participación Sindical. Ese fue el último acto gremial de Pedro Milla, cuya llama se extinguiría poco después.





Milla el miércoles en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, donde había presentado una diplomatura en Organización, Conducción y Participación Sindical junto a Hector Daer. #Ahora Triste noticia: Falleció Pedro Milla, Secretario General de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASPeGyBio). Desde La Auténtica Defensa enviamos nuestras condolencias a familiares y allegados. pic.twitter.com/1A3Wfm4Cjw — Fernando Andrioli (@frandrioli) June 23, 2022