Promueven conmemorar el Día del Veterano de Malvinas de Campana

Tras asumir una banca en el HCD, la Dra. Mariana Quiroga presentó dos importantes proyectos. A la iniciativa que reconoce a los héroes locales, también promovió el ejercicio de la comunicación con perspectiva de género y sin discriminación, en aquellos medios que reciben pauta municipal. Ambas propuestas legislativas son parte de la agenda de unidad del Frente de Todos. La flamante vicepresidenta del Colegio de Abogados Zárate Campana, la Dra. Mariana Quiroga Ferreres, asumió una banca en el bloque Frente de Todos en reemplazo del edil Oscar Trujillo, impulsando dos importantes proyectos como parte de la "agenda de Unidad del Frente de Todos Campana", los cuales son estudiados en comisiones. Uno de ellos, propone la creación del Día Del Veterano de Malvinas de Campana, a celebrarse cada el 12 de mayo, en coincidencia con el día del fallecimiento de Fausto Gavazzi, ex combatiente de nuestra ciudad. La Doctora Mariana Quiroga resaltó la importancia de "contar, difundir y reconocer las historias de los ex Combatientes, como contribución a la construcción de nuestra historia local y nacional. Tras el proceso de invisibilización de la cuestión Malvinas por muchos años, situación que favorablemente se fue revirtiendo con el paso del tiempo, es necesario seguir contando y difundiendo hasta lograr una real dimensión a la gesta y el debido reconocimiento a quienes combatieron en las islas. Cada soldado que fue a Malvinas, tiene una historia particular que por un lado merece ser conocida y reconocida, pero que a la vez sirve para seguir conociendo más sobre lo que pasó en la guerra". De esta propuesta, participó en su creación el Director de Organizaciones Intermedias y Diplomacia Pública de la Cancillería Alejo Sarna, quien afirmó que "al cumplirse 40 años del inicio del conflicto de Malvinas, creemos importante y urgente reconocer, reivindicar y homenajear a nuestros héroes locales, jóvenes campanenses que arriesgaron su vida por la soberanía nacional. Conmemorar con un día especial invita a recordar y honrar a nuestros vecinos que dieron la vida defendiendo valientemente la soberanía sobre las islas Malvinas, como también a aquellos que combatieron y conviven a diario con las huellas imborrables del conflicto armado". La Concejala también presentó una iniciativa en la cual busca promover el ejercicio de una comunicación con perspectiva de género y sin discriminación en aquellos medios de comunicación que reciben pauta publicitaria del Municipio. En tal sentido, la Dra, Quiroga comentó: "Los medios de comunicación son actores sociales, políticos y económicos, con un rol fundamental en la construcción de valores, mitos, saberes por lo cual la necesidad de incorporar la perspectiva de género en los medios de comunicación es estratégico para el avance hacia una sociedad más justa y menos desigual. Por ello, debemos relacionar la pauta oficial al ejercicio responsable de los medios de comunicación en el tratamiento de las violencias y la perspectiva de género. Con esta medida se abordará la violencia mediática desde una política pública. El Estado, como garante de leyes como la Nº 26.485, no puede admitir una relación contractual con un medio que vulnera la intimidad de las víctimas de violencia y que realiza un abordaje de los femicidios, los abusos, las disidencias y la niñez revictimizante y estereotipado". Para finalizar, el Concejal Leonardo Midón destacó la importancia de que la agenda de unidad del Frente de Todos en Campana pueda plasmarse en ideas y proyectos para la ciudad, desde el Concejo Deliberante: "El trabajo en conjunto entre los distintos sectores que componemos este gran acuerdo por Campana, nos potencia para crear y consolidar más proyectos que pongan mejorar la calidad de vida de los vecinos, en el centro de la escena. De esta manera se fortalece la unidad y se construye una mejor Ciudad" concluyó.

