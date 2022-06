"La Hiena" Barrios hizo guantes en Campana

El video se hizo viral en las redes sociales porque sobre el final del round, el ex campeón tiró un par de manos de más. "¡Tranquilo!", "¡bueno, bueno!", "ya está, ya está", "¡es un arrebato ese ehh, había que practicar amigo!", "¡Estamos parando y sigue tirando!", "¡te estamos diciendo fue!"… se escucha de fondo al final del video de unos 2 minutos en el que se puede ver a Rodrigo "la Hiena" Barrios (45) tirando guantes con un compañero de prisión en uno de los patios del Complejo Penitenciario Campana. El video publicado por el sitio Boxeo Mundial se oye decir a La Hiena pedir disculpas al "sparring", y aclarando que no era su intención lastimarlo. Barrios se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde marzo pasado, luego de haber golpeado y amenazado con un arma a su ex pareja, María Soledad Muñóz. Fue en mayo que fue trasladado al complejo penitenciario de nuestra ciudad, tras haber permanecido dos meses detenido en la Comisaría 1 de Tigre.

El video fue difundido en el sitio “Boxeo Mundial".