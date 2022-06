Jóvenes radicales de Campana, presentes en el lanzamiento de Vanguardia Radical Primera Sección

Fue en Luján y marcó el inicio del espacio que acompaña al diputado Maximiliano Abad. "Queremos movilizar a los jóvenes a que participen en política, y prepararnos ya no para el futuro sino para el presente. Estamos listos para estar en los lugares donde se toman las decisiones", expresó Augusto Castro Sala, miembro de la Juventud Radical local y referente de la primera sección. El pasado viernes se llevó a cabo en Luján el lanzamiento de ´´Vanguardia Radical Primera Sección´´, un espacio interno del radicalismo provincial que responde y acompaña a Maximiliano Abad, actual presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, y presidente de la U.C.R. Buenos Aires. Del evento participó Augusto Castro Sala, presidente M.C. y miembro de la Juventud Radical de Campana, quien además es uno de los principales referentes juveniles del radicalismo en la Primera Sección electoral. También estuvieron presentes representando a Campana los militantes Pablo Reynoso, Brisa Roma, Nicolás López, Ariana Deminiani, Agustina Lammer y Gonzalo Cordero. El acto de lanzamiento contó también con la presencia de importantes jóvenes referentes del radicalismo bonaerense como Mateo Ruppel (presidente de la J.R. de la Quinta Sección electoral y miembro del partido en Necochea), Melisa Juárez (presidenta del Congreso de la Juventud Radical Buenos Aires), y Lucía ´´Lucha´´ Gómez (asesora de Facundo Manes e integrante del armado provincial del espacio). El principal tema abordado, que además se fijó como gran objetivo a corto y mediano plazo, fue el fortalecimiento del radicalismo en toda la sección electoral. Pero también se discutieron las disímiles realidades que atraviesan las distintas regiones, y cómo abordarlas: ´´los problemas que aquejan a las secciones del norte no son los mismos que los que tienen las del sur, y debemos estar preparados para poder enfrentarnos a estos escenarios diversos y desafiantes´´, manifestó al respecto Castro Sala. ´´Queremos movilizar a los jóvenes a que participen en política, y prepararnos ya no para el futuro sino para el presente. Estamos listos para representar a los jóvenes y para estar en los lugares donde se toman las decisiones´´ expresó el nieto del recordado referente radical Oscar Sala, quien además ratificó su apoyo y el de la J.R. campanense a Facundo Manes y a Maximiliano Abad: ´´Estamos caminando y militando en toda la sección por Facundo y por Maxi, que son nuestros máximos referentes. Lo hacemos porque nuestro objetivo es que los jóvenes vuelvan a ver una salida en la política, y que la vean desde el proyecto que el radicalismo le está presentando a la sociedad. Un proyecto que pone en primer plano al desarrollo en todas sus aristas: el productivo, el tecnológico, y el ambiental, con la educación como pilar fundamental´´. Castro Sala, que fue uno de los oradores del encuentro, resaltó la importancia de la educación en el ideario de ´´Vanguardia´´: ´´En 1918 el radicalismo fue protagonista de la Reforma Universitaria. Nosotros desde Vanguardia somos reformistas. Y hoy la sociedad -y principalmente la juventud- nos llama también, como en el Grito de Córdoba, a pelear por la educación pública, laica, gratuita y de calidad. Hoy, más de un siglo después, nos interpelan las mismas causas y banderas. De la misma forma que en 1918 supimos interpretar las demandas de la sociedad en general y de la juventud en particular, hoy nos vemos obligados a volver a hacerlo. Necesitamos mejorar la educación, y esta es una tarea que siempre nos ha sentado bien a los radicales´´, señaló. Como cierre, el dirigente campanense señaló que, en la actualidad, es menester ´´repensar las políticas públicas en materia ambiental´´. ´´Nos declaramos no solo reformistas sino también ambientalistas, porque no hay desarrollo ni futuro posible sin una política de respeto por el medio en el que vivimos´´, concluyó.

