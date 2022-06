La Escuela 5, sin clases presenciales

Por un problema en la instalación de gas, los chicos no van al establecimiento de Varela y Sívori desde el jueves 9. Padres de alumnos de la Escuela Primaria 5 de avenida Varela e Iriart se comunicaron con nuestra redacción para manifestar su preocupación y malestar dado que desde hace 2 semanas no tienen clases presenciales. Según explicaron, la medida fue tomada por un problema en la instalación de gas natural del establecimiento y, luego de las reparaciones realizadas, ayer 23 se confirmó que los técnicos de Naturgy, la empresa distribuidora, no validaron los trabajos realizados y dieron "diferentes recomendaciones" para volver a habilitar el fluido.

