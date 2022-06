SIGUEN LAS PROTESTAS

El retraso tarifario y el desabastecimiento de gasoil llevaron a los transportistas a mantener las protestas en varias provincias del país, con epicentros en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. En Tucumán hubo un encuentro entre transportistas y el sector industrial, del agro y del citrus, y se acordó renegociar la tarifa. Representantes de la Asociación de Autotransporte de Cargas de Santa Fe (AUCCAR) ratificaron su reclamo para revertir el desabastecimiento de combustible en Argentina. Advirtieron que la crisis sigue escalando y empieza a afectar a productos esenciales como alimentos y bebidas. Hubo manifestaciones con cortes totales en la autopista Buenos Aires-Rosario, en la autopista Rosario-Santa Fe, en el acceso norte a la localidad de San Lorenzo, en el cruce de la ruta nacional 11 y la ruta provincial 91 en Santa Fe, y en el cruce de la Ruta Nacional 11 y la Ruta Provincial 10.

SALIDA PROHIBIDA

Los cinco iraníes y 14 venezolanos que llegaron a la Argentina en un avión de EMTRASUR hace dos semanas permanecerán "por ahora" con la prohibición de salida del país pero "sin ninguna otra restricción". Así lo revelaron fuentes judiciales que indicaron que "la investigación del terrorismo es mucho más compleja que una causa penal común", por lo que pronosticaron que la causa que llevan adelante la fiscal Cecilia Incardona y el juez Federico Villena tiene un largo recorrido por delante. La fiscalía y el juzgado dejaron trascender el miércoles su malestar por la "filtración" del contenido del teléfono celular del piloto iraní de la aeronave, Gholamreza Ghasemi. Pese a que la causa continúa bajo secreto de sumario, se supo que el teléfono secuestrado a Ghasemi por orden de Villena contenía una foto de su juventud como miembro de la Guardia Revolucionaria Al Quds, pertrechos militares y otras imágenes con supuestas leyendas anti israelíes.

CRIMEN POR EQUIVOCACIÓN

"Fue un ajuste, pero no era para ellas. A los que tienen que matar no los matan, matan a gente inocente que no tiene nada que ver", dijo Miriam Villalba, la hermana de Carmen (53 años) y su sobrina Marlén (15), al diario La Capital de Rosario. Ambas víctimas fueron asesinadas a balazos en la noche del miércoles en un punto de venta de drogas del barrio El Grafico. La hipótesis: que fueron confundidas. El doble crimen sucedió en la calle Ugarte al 700, donde había un antiguo punto de venta de drogas controlado por parte de la familia Villalba. Según trascendió luego del hecho, ninguna de las dos mujeres estaría involucradas en negocios de drogas; sin embargo, otra parte de la familia sí se encontraba en el negocio del narcotráfico, incluso hay familiares detenidos y con condenas firmes.

LEY ARMADA

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este jueves en una decisión histórica, que los estadounidenses tienen el derecho fundamental de portar armas de fuego en público. El fallo 6-3 anula una ley de Nueva York que requería que una persona demostrara que tenía necesidades legítimas de defensa personal para recibir un permiso de armas, y evitará que los Estados restrinjan a las personas que las portan. La decisión permitirá que más personas tengan permiso legal de portar armas en las calles de las ciudades más grandes del país, incluidas Nueva York, Los Ángeles y Boston. De esta manera, alrededor de una cuarta parte de la población del país norteamericano podría verse afectada por el fallo, la primera decisión importante sobre armas del tribunal superior en más de una década.