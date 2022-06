Ley de Alquileres: se desinfla el acuerdo opositor en Diputados para reformarla

El artículo que plantea ajustes cada tres meses es el que comenzó a generar diferencias entre las filas opositoras, que por estas horas no pueden garantizar quórum para una sesión. El dictamen único de la oposición sobre la Ley de Alquileres y la idea de avanzar con una sesión especial la próxima semana quedó en duda este viernes, luego de que el acuerdo empezara a tambalear por diferencias en un punto clave. Según trascendió, se convocó a una reunión "de emergencia" entre los principales referentes opositores por zoom pasadas las 21, para intentar organizar el tema. El dictamen que se firmó este miércoles en plenario de comisiones planteó un contrato mínimo de alquiler de dos años y ajustes con un intervalo de entre tres y doce meses. Ese punto del tiempo que pasa entre un aumento y otro es el que comenzó a generar diferencias entre los legisladores, ya que los referentes de Juntos Somos Río Negro plantearon públicamente que quieren modificar la cláusula de los tres meses para llevarla a seis. El plazo de los ajustes fue propuesto por el PRO, que no quiere hacer ningún tipo de cambio en esa parte del texto. Así las tensiones, la idea de sesionar la próxima semana o las siguientes -antes del receso de invierno- empezaba a caerse, ya que sin Juntos Somos Río Negro, el grueso de la oposición no iba a conseguir los 129 votos necesarios para avanzar con un debate especial. Además, en el medio -según supo esta agencia- se intensificaron los rumores sobre los esfuerzos del Frente de Todos para convencer a los rionegrinos para no acompañar la propuesta opositora en el recinto.