El Dr. Félix Reynoso anunció su retiro

Luego de 49 años de ejercer la medicina, el prestigioso neurólogo de nuestra ciudad dará de baja su matrícula. "Tenía 23 años cuando termine la carrera, he trabajado en lo que es mi pasión, han pasado 49 años que son Inolvidables. Con momentos malos, buenos y de excelencia, con la premisa de escuchar y acompañar siempre, algunas veces curar", señala el Dr. Félix Reynoso quien anunció la baja de su matrícula el próximo 30 de junio. "He sido elegido en cargos de relevancia Municipal, 3 veces Director del Sanatorio UOM, Orden de la Campana de mí querida ciudad y Directivo del Círculo Médico de Campana. He logrado reconocimiento de mis colegas siendo Presidente de la Sociedad Neurológica Argentina y en 2 oportunidades miembro del Consejo de Certificación de la Academia Nacional de Medicina. Irse a tiempo es también una opción inteligente. Abrazo grande a todos y con el deseo de que tengamos un merecido mejor futuro", escribió el prestigioso neurólogo, quien también supo desempeñarse como concejal por el Frente para la Victoria.

Nacido y criado en Campana, el Dr. Félix Reynoso recibió su título cuando tenía 23 años.