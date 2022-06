Breves: Deportivas

DIRIGE JULIO BARRAZA Por la 21ª fecha de la Primera Nacional, Villa Dálmine enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto como visitante, este domingo desde las 16.00 horas. Para este encuentro, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) designó como árbitro principal a Julio Barraza, quien dirigirá al Violeta por 17ª vez en su carrera. Hasta el momento, el equipo de nuestra ciudad ha cosechado 6 victorias, 5 empates y 5 derrotas con este controversial referee que tiene el Ascenso. Y mientras el plantel cierra su preparación para este compromiso con la conducción interina de Ángel Moretto, este viernes estará comenzando la 21ª fecha con dos partidos: desde las 20.00, Quilmes recibirá la visita de Gimnasia de Mendoza; y desde las 21.00 horas, Instituto y Estudiantes de Buenos Aires se medirán en Córdoba.



AVANZÓ INDEPENDIENTE Con gol del ecuatoriano Juan Cazares, Independiente venció anoche 1-0 a Atlético Tucumán y se clasificó para los Octavos de Final de la Copa Argentina. En dicha instancia, el Rojo se medirá frente a Vélez Sarsfield, que ya se había metido entre los 16 mejores del certamen tras superar 1-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza. Otros dos equipos que avanzaron a los Octavos de Final son Talleres de Córdoba (le ganó 4-3 en los penales a Chaco For Ever, tras igualar 0-0 en los 90 minutos) y Patronato de Paraná (superó 3-2 en los penales a Colón de Santa Fe luego de empatar 1-1 en el tiempo regular). TEVEZ, SIN RETEGUI Finalmente, Carlos Retegui confirmó que no integrará el cuerpo técnico de Carlos Tevez en Rosario Central, dado que decidió continuar al frente de la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Igualmente, "el Chapa" aclaró: "Soy amigo personal de Carlos y la relación profesional va más allá, lo quiero con el corazón y él lo sabe. Lo voy a acompañar en lo que lo pueda acompañar siempre que lo permita mi trabajo, donde tengo una responsabilidad muy grande y no puedo dejar de la noche a la mañana. Lo voy a acompañar en todo lo que pueda, como en cancha de Vélez y como hace más de un año". HOY SERÁ EL DEBUT Este viernes comenzará la quinta fecha del Campeonato 2022 de la Liga Profesional y el principal foco de atención será el debut de Carlos Tevez como director técnico: Rosario Central jugará como local desde las 19.00 horas frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata. TAMBIÉN JUEGA BOCA En este arranque de la quinta fecha habrá otros dos partidos: desde las 19.00 horas, Banfield recibirá la visita de Barracas Central, mientras que, a partir de las 21.00, Boca Juniors jugará frente a Unión de Santa Fe en La Bombonera.