Gran comienzo de la Feria del Libro de Campana

Este viernes se realizó la inauguración oficial con un acto encabezado por Elisa Abella, ante una importante concurrencia de vecinos. Previamente, el Intendente recorrió los numerosos stands y sus propuestas. Este sábado estará abierta de 11 a 19 y tendrá charlas de los escritores Mario Massaccesi y Juan Tonelli, entre otras actividades. La entrada es libre y gratuita. Este viernes quedó inaugurada oficialmente la segunda Feria del Libro de Campana, que se desarrolla con entrada libre y gratuita hasta el domingo en el gimnasio Pascual Sgró del Club Ciudad de Campana. El acto de apertura fue encabezado por Elisa Abella, quien estuvo al frente de la primera edición como secretaria de Inclusión, Educación y Cultura y quien fue autora de la ordenanza que establece que esta Feria del Libro de Campana se desarrolle en junio de cada año. "El año pasado salió muy linda y advertimos que era un evento que podía crecer mucho más. Pudimos plasmarlo en una ordenanza para que quede fijo dentro de la agenda cultural de la ciudad y sea un legado para todos los campanenses", remarcó. Durante su alocución, además, Elisa Abella destacó el trabajo conjunto con los escritores y las escritoras de la ciudad: "Nuestro equipo se destaca por escuchar y en esa escucha salió esta idea que impulsa el Municipio, pero que no podría haber sido posible sin ellos". A su vez, se mostró "sorprendida" y "orgullosa" de la gran convocatoria que tuvo el evento, celebró el "muy bonito" armado de la muestra y destacó el esfuerzo realizado para poder concretarla: "Hubo mucho trabajo de todo el equipo del intendente Abella y también de los empleados municipales". En el acto de inauguración, que contó con la participación de la Banda Municipal, también estuvieron el jefe de Gabinete, Abel Sánchez Negrette; la subsecretaria de Cultura y Educación, Nancy Bianchi; el presidente del HCD, Gonzalo Brutti; funcionarios municipales y concejales de Juntos Previamente, el intendente Sebastián Abella también recorrió la muestra, visitó los diferentes stands y dialogó con los expositores sobre sus expectativas. "Están tan entusiasmados como nosotros con esta propuesta. Para nosotros es un placer poder generar este espacio desde el Municipio, porque es un punto de encuentro entre vecinos, escritores y escritoras y la cultura", aseguró el jefe comunal.

El público puede recorrer los stands de los autores, las editoriales y las librerías participantes.





Elisa Abella encabezó la apertura de la feria y destacó el trabajo de la gestión, de los escritores y escritoras y de los empleados municipales para poder concretar el evento



SIGUE CON MÚLTIPLES ACTIVIDADES Esta segunda edición de la Feria del Libro de Campana se desarrolla en el Club Ciudad de Campana (se accede al gimnasio Pascual Sgró directamente desde Chiclana y Güemes) y cuenta con una nutrida y atractiva agenda para todo el fin de semana, teniendo en cuenta que sábado y domingo estará abierta de 11 a 19. Participan más de 50 expositores y se realizarán presentaciones de libros, lecturas, firmas de ejemplares, talleres literarios y espectáculos musicales. Habrá también dos escenarios y una sala de lectura infantil. Este sábado a las 15, en el escenario principal, se presentará el reconocido periodista Mario Massaccesi, quien junto a la psicóloga Patricia Daleiro, conversará sobre su libro "Soltar para ser feliz", en el marco de su desarrollo como coach ontológico. A las 16, será el turno del espectáculo "El hombre de la mancha"; y, luego, a las 17 horas, será el turno del escritor Juan Tonelli, quien compartirá con la comunidad su libro "Un Elefante en el Living". Y a las 18 habrá una charla de dos booktubers: Matías GB y Belbooks En tanto, el domingo, a las 15:30, habrá un taller literario para niños a cargo de Mónica López y Valeria Davila; a las 16 horas se desarrollará el espectáculo "Homenaje a Hugo Midón" y, a las 17, una charla titulada "Malvinas: reflexiones a 40 años de la Guerra" a cargo del periodista, historiador y escritor, Marcelo Larraquy. Otra atractiva actividad que tendrá esta segunda Feria del Libro de Campana será la del Grupo Entretramas, un colectivo de artistas de diferentes disciplinas relacionadas con la experimentación, el material y la creatividad. En nuestra ciudad presentarán una muestra denominada "Libros entre libros". Además, habrá un taller de caricaturas a cargo de Joe Traghetti; un taller de Arte Digital a cargo de Valentina Moragues; y diferentes talleres para los más chicos, entre otras actividades. "Esta segunda edición de la Feria del Libro tiene una oferta impactante y para todas las edades. Invitamos a todos los vecinos, porque cada uno va a poder encontrar una actividad o una obra literaria a su gusto", destacó Nancy Bianchi.

El Intendente recorrió la feria junto a los funcionarios que estuvieron a cargo de la organización





El intendente Abella dialogó con los expositores y también visitó el stand de fotos históricas de nuestra ciudad.



HOY SE PRESENTA "TRANSFORMA TU VIDA" A las 17, la Lic. en Nutrición Irina Reboni y la Dra Cecilia López presentarán su obra. En el año 2019 la Licenciada en Nutrición Irina Reboni y la Doctora especializada en Medicina Interna, Clínica Endocrinológica, Diabetología y Obesidad Cecilia López decidieron escribir un libro. Impulsadas por la pasión por su profesión e inspiradas en la satisfacción de sus pacientes con el Método TISO (Tratamiento Integral del Sobrepeso y la Obesidad), comenzaron a escribir con el objetivo de ayudar a más personas y educar a los ciudadanos contando lo que atraviesa un paciente con obesidad y cómo puede mejorar su salud: "trabajar de la forma en que trabajamos nosotras, con el tipo de metodología que utilizamos nos pareció que iba a dar muchísimo valor y que iba a ayudar a muchísima más gente" señalan. Ambas profesionales presentarán "Transforma tu vida, una experiencia nutritiva" hoy a las 17 en el club Ciudad de Campana y contestarán preguntas e inquietudes del público presente.

La Licenciada Irina Reboni y la Doctora Cecilia López, autoras del best seller local.



RAÚL BERRA PRESENTA "RIMAS DEL CORAZÓN" Ya está en marcha una nueva edición de la Feria del Libro de Campana y el escritor Raúl Berra la aprovechará para seguir presentado a los lectores y las lectoras de la comunidad su última producción literaria: el libro de poemas "Rimas del Corazón". Compuesto por 53 sonetos, la obra expone el interior de Berra como si se tratara de una cirugía a corazón abierto, donde "los sentimientos, la descripción de paisajes y los momentos" fluyen en una prosa muy precisa. "Soy un estudioso de lo que son las licencias literarias que tiene el soneto. No se puede escribir sonetos sin conocer las licencias que tiene. Y estoy continuamente con eso", marcó el autor, vicepresidente además de Campana Amanecer Literario (CAL). Fue a través de CAL que Berra se acercó al ejercicio de la escritura regular en 2004, luego de jubilarse de su trabajo en la central de energía de TenarisSiderca. Le debe ese descubrimiento a su amigo Ignacio Orella, "un gran escritor" como lo describe. Desde entonces, publicó los libros "Decidor de sueños", "Latiendo Palabras", "Poemas en mi piel" e "Hilando versos". "Rimas…" es su quinta obra literaria. "La interpretación de cada lector es única", sostiene Berra. "Pero le tengo confianza al libro porque he tratado de hacer lo que me gusta, que es el soneto. Yo me especializo en eso y en la pandemia hemos trabajado mucho virtualmente", añade en referencia a su trabajo en el marco de CAL. "Rimas del corazón" se presentó el 25 de marzo con un evento en el Teatro Pedro Barbero y este fin de semana estará disponible en la Feria del Libro de Campana.



