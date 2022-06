Después de tres empates consecutivos, el Auriazul buscará cortar su racha de catorce juegos sin triunfos para tratar de salir del fondo de la Tabla General. El partido se juega desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos. Por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Primera C, Puerto Nuevo recibirá esta tarde a Lamadrid en un partido que se jugará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, con arbitraje de Damián Rubino. En este encuentro, para el Portuario asoma la oportunidad de encontrar ese punto de inflexión que tanto necesita su campaña. Desde la llegada de Sergio Desilvestri, el equipo acumula tres empates consecutivos (Laferrere, Argentino de Merlo y Berazategui) y ha mejorado su imagen. Por eso, las expectativas han crecido respecto a la posibilidad de lograr esa victoria que le ponga fin a la racha adversa que ya acumula 14 juegos sin éxitos. Además, un triunfo hoy podría permitirle al Auriazul abandonar el último lugar de la Tabla General (si El Porvenir no suma ante Victoriano Arenas). En cuanto a lo futbolístico, el entrenador no podrá contar hoy con el lateral izquierdo Gonzalo Pulido, quien llegó a la quinta amarilla en el duelo ante Berazategui. En cambio, si tendrá nuevamente a disposición al marcador central Maximiliano Lara y al lateral Maximiliano Carnelutto. Y ambos serían titulares hoy: Lara ingresaría por Santiago Tallarico, mientras Carnelutto ocupará el lateral izquierdo. Además, Desilvestri realizaría otra modificación esta tarde: debutaría Rodrigo Hernández, mediocampista ofensivo de 22 años que llegó a préstamo de Defensores Unidos. Y quien dejaría su lugar en el once inicial sería Kevin Casco, que ante Berazategui jugó como mediocampista externo por izquierda. De esta manera, la alineación de Puerto Nuevo para recibir a Lamadrid sería: Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Maximiliano Lara, Mario Godoy, Maximiliano Carnelutto; Kevin Redondo, Emanuel Pentimalli; Rodrigo Martínez, Rodrigo Hernández, Enzo Ritacco; y Gastón Cueto. Por su parte, el Carcelero llegará a Campana luego de empatar 0-0 como local frente a Laferrere. Y buscando puntos que le permitan meterse en zona de clasificación al Reducido que definirá el único ascenso si es que Midland no repite el título obtenido en el Apertura. Esta segunda fecha del Torneo Clausura tendrá hoy otros dos encuentros: Liniers será local ante Deportivo Español, mientras El Porvenir visitará a Victoriano Arenas. Los restantes seis partidos se disputarán mañana domingo.

MAXIMILIANO CARNELUTTO CUMPLIÓ SU SANCIÓN Y HOY JUGARÍA COMO LATERAL IZQUIERDO EN REEMPLAZO DEL SUSPENDIDO GONZALO PULIDO.



EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 25. Disputaron 24 partidos: Puerto Nuevo ganó 8, Lamadrid se impuso en 7 y empataron 9 veces. El Auriazul marcó 32 goles, mientras el Carcelero señaló 34. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 12 veces: Puerto Nuevo ganó 4 partidos (16 goles) y Lamadrid se impuso en 4 oportunidades (15 goles). Empataron en 4 ocasiones. COMO LOCAL LAMADRID. En 12 juegos, Lamadrid ganó 3 (19 goles) y Puerto Nuevo logró 4 victorias (16 goles). Igualaron 5 veces. EL RESULTADO DEL APERTURA. El pasado domingo 20 de febrero, por la 2ª fecha del Apertura, igualaron 0-0 en Villa Devoto con arbitraje de Damián Rubino. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El 23 de septiembre de 2017, por la 4ª fecha del Campeonato 2017/18 de Primera D, igualaron 0-0. APOSTILLAS: Puerto Nuevo acumula 6 partidos sin perder, con una victoria y cinco empates. La última derrota se remonta al sábado 24 de febrero de 1996, por la 6ª fecha del Torneo Clausura de la Primera C, cuando Lamadrid se impuso 2-0 con goles de País y Calentano. Como local, el Portuario suma 3 juegos sin caídas, con una victoria y 2 empates. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO TRIUNFO EN CAMPANA El domingo 22 de mayo de 2016, por la 13ª fecha del Torneo de Transición de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso 2-0 con goles de Michel Gómez y Gustavo Roldán.