Lesionada en avenida Perón y Moreno

Chocó contra la rueda trasera de una camioneta y fue trasladada al hospital. Una mujer ingresó ayer por la tarde a la Guardia de hospital municipal con politraumatismos, luego de caer de su Gilera 110 en la avenida Perón y Moreno. Según testigos, impactó contra una de las ruedas traseras de una camioneta Nissan XTerra color gris, que no presentaba deformaciones en su carrocería. Las actuaciones estuvieron a cargo de uniformadas del Comando de Patrullas, quienes liberaron el sector cuando se dio aviso desde el hospital que la mujer había sido revisada y no presentaba lesiones de gravedad.

La mujer que conducía la moto fue trasladada al hospital San José.

#Dato choque de moto 110 y una Nissan en Av. Perón y Moreno pasado el mediodía. La conductora de la moto con golpes leves fue trasladada al hospital por SAME. Señalizando CP zona 7 pic.twitter.com/qoSsfyhoxK — Daniel Trila (@dantrila) June 24, 2022