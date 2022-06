» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 25/jun/2022 de La Auténtica Defensa. Feria del Libro de Campana:

Raúl Berra presenta "Rimas del Corazón"







NOTICIA RELACIONADA: Gran comienzo de la Feria del Libro de Campana Ya está en marcha una nueva edición de la Feria del Libro de Campana y el escritor Raúl Berra la aprovechará para seguir presentado a los lectores y las lectoras de la comunidad su última producción literaria: el libro de poemas "Rimas del Corazón". Compuesto por 53 sonetos, la obra expone el interior de Berra como si se tratara de una cirugía a corazón abierto, donde "los sentimientos, la descripción de paisajes y los momentos" fluyen en una prosa muy precisa. "Soy un estudioso de lo que son las licencias literarias que tiene el soneto. No se puede escribir sonetos sin conocer las licencias que tiene. Y estoy continuamente con eso", marcó el autor, vicepresidente además de Campana Amanecer Literario (CAL). Fue a través de CAL que Berra se acercó al ejercicio de la escritura regular en 2004, luego de jubilarse de su trabajo en la central de energía de TenarisSiderca. Le debe ese descubrimiento a su amigo Ignacio Orella, "un gran escritor" como lo describe. Desde entonces, publicó los libros "Decidor de sueños", "Latiendo Palabras", "Poemas en mi piel" e "Hilando versos". "Rimas…" es su quinta obra literaria. "La interpretación de cada lector es única", sostiene Berra. "Pero le tengo confianza al libro porque he tratado de hacer lo que me gusta, que es el soneto. Yo me especializo en eso y en la pandemia hemos trabajado mucho virtualmente", añade en referencia a su trabajo en el marco de CAL. "Rimas del corazón" se presentó el 25 de marzo con un evento en el Teatro Pedro Barbero y este fin de semana estará disponible en la Feria del Libro de Campana.



