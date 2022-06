ENCUENTRO DÍSIMIL La vicepresidenta Cristina Kirchner mantuvo un encuentro privado de más de dos horas con Carlos Melconian, uno de los economistas más críticos de la gestión económica nacional. Así lo confirmaron fuentes al tanto del encuentro, que aclararon que la reunión fue realizada "en la semana a pedido de la Fundación Mediterránea". Melconian, que preside el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación, comenzó a diseñar un plan económico que pretende presentar a los principales referentes políticos de la Argentina. Desde el entorno de la vicepresidenta confirmaron a NA la existencia del encuentro entre la exmandataria y el economista luego de que fue difundido por la Fundación Mediterránea, además de explicar que "Cristina aceptó como lo hace habitualmente con diferentes sectores políticos, sociales y económicos".



SIGUEN LAS PROTESTAS El reclamo por el desabastecimiento de gasoil en el país y los precios originó una nueva protesta de transportistas sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata. Luego del paro y el corte total del pasado miércoles, este viernes un grupo de manifestantes regresó a esa vía para continuar con las medidas de fuerza, aunque no hubo un bloqueo total, ya que se quedaron en un costado de la autopista. El secretario general del Sindicato Único Administraciones Portuarias (SUTAP), Adolfo Barja, aseguró que las protestas continuarán y que no está "determinado cuándo van a terminar". "O nos quedamos en nuestra casa mirando los camiones o salimos a protestar para poder ganar un mango. Antes éramos los fenómenos que íbamos a la ruta a traer los remedios y ahora somos los delincuentes que frenamos el país", resaltó en diálogo con el programa "Pan y circo", que conduce Jonatan Viale en Radio Rivadavia. LA MÁS GRANDE Descubrieron la bacteria más grande del mundo en el Caribe y los científicos la comparan con el tamaño de una pestaña. Aunque los expertos indican que no es peligroso para los humanos, todos quedaron asombrados por su gran medida y sus componentes. Los microorganismos no suelen detectarse a simple vista, y por eso se precisa de un microscopio, pero esta nueva bacteria descubierta puede verse sin la necesidad de ningún aparato: "Es por mucho la bacteria más grande conocida hasta la fecha", dijo el biólogo marino Jean-Marie Volland, del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley. En un documento realizado por el biólogo describió que se trata de un organismo con "filamento delgado blanco y más o menos del largo de una pestaña". POLÉMICA DECISIÓN La Corte Suprema de los Estados Unidos revocó este viernes el fallo Roe v. Wade, una decisión histórica que estableció el derecho constitucional al aborto en la nación hace cerca de 50 años. "Roe estuvo terriblemente equivocada desde el principio. Su razonamiento fue excepcionalmente débil y la decisión ha tenido consecuencias perjudiciales", escribió el juez Samuel Alito en su opinión mayoritaria. Alito se unió a otros cinco conservadores en la corte; los tres jueces liberales de la corte disintieron. El fallo fue emitido después de que la Corte Suprema considerara un caso de apelación relacionado con una ley de Mississippi que prohíbe todos los abortos después de la semana 15.