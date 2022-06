Tensión cambiaria: el dólar blue alcanza un nuevo máximo histórico

En el cierre de la semana, la divisa estadounidense vuelve a subir en el mercado marginal y mete presión sobre la economía. El BCRA debió vender US$ 95 millones. El dólar blue subió un peso a $226 para la venta, en lo que se trata de un nuevo máximo histórico. En tanto, el Banco Central debió vender US$ 95 millones al intervenir en la plaza cambiaria. La divisa informal se disparó 19 pesos en junio, aunque desde que empezó el año acumula una ganancia de menos del 8%, por debajo de la inflación acumulada. En el segmento mayorista es ofrecido a $124,27, con un alza de 17 centavos. La brecha de precios entre el tipo de cambio oficial y el blue alcanza el 81%. La autoridad monetaria quedó con un saldo negativo de unos USD 507 millones por sus intervenciones en el mercado de cambios en lo que va de junio. En el transcurso de 2022, el Banco Central acumula compras netas por US$ 391 millones, un monto que representa el 6,2% del saldo neto a favor obtenido en el mismo lapso del 2021, que acumulaba unos US$ 6.327 millones al 23 de junio de 2021. La brecha con el dólar mayorista se ubica en el 80% y mete mayor tensión sobre las variables económicas. El informal volvió a subir en esta rueda tras haberse mantenido estable el jueves. En el año acumula un avance de 19 pesos, o del 9%, muy lejos de la inflación acumulada que llega al 29%, y de la evolución del resto de los dólares. El que más avanzó en el año fue el dólar oficial, que aumentó 19,5%, mientras los financieros se incrementaron 16%. Mientras sube el blue, los dólares financieros retroceden en torno al 1%. El dólar MEP, negociado en la bolsa porteña, baja 1,2% y se ubica debajo de los $ 230, en $ 228,9. Por su parte el contado con liqui, el dólar que usan las empresas, pierde 1,5%, para llegar a $ 233,8. Se trata de la cotización más baja desde el 10 de junio, cuando arrancó la escalada de los dólares financieros en paralelo a los pesos que salieron de los bonos CER y buscaron resguardo en moneda dura. El dólar ahorro se vende a $ 213 en el promedio de los bancos, aunque por las múltiples restricciones vigentes apenas 800.000 argentinos acceden a esta cotización. Tras la escalada de los dólares alternativos de las últimas semanas, el dólar ahorro se consolida como el más barato. La suba del blue se da al mismo tiempo que se siguen hundiendo los bonos argentinos y gana impulso el riesgo país. Los títulos en dólares pierden hasta 4% y el indicador de JP Morgan escala a 2.313 puntos básicos, el nivel mas alto en 23 meses.

