Stella Maris González Chuquel

Llegó el invierno al hemisferio sur y a Campana Amanecer Literario, las premiaciones, los reconocimientos y las ganas de seguir haciendo. Una socia premiada, dos socios invitados por una embajada y todos juntos preparando el stand para la feria. La poetisa Stella Maris González Chuquel, actual presidente de Campana Amanecer Literario, nos informa que dos de sus poemas han sido seleccionados para ser publicados en antologías. Producto de su participación en el VII Concurso Literario Internacional "Historias de amor" (España) fue seleccionada como finalista y publicado su poema "Entrega" en la Antología Internacional "Cercanías". En el VIII Concurso Literario Internacional "Postales de amor" (España), también resultó finalista y publicada con su poema "Endeble", en la Antología Internacional "Amor terrenal". De esta manera Stella Marisa González Chuquel sigue sumando logros a su dosier personal literario. El martes pasado, 21 de junio, la poetisa Victoriana Gajardo y el escritor Adolfo Di Virgilio, ambos socios de C.A.L., fueron invitados por la Embajada de Chile, para participar de la primera presentación del ciclo de documentales del cineasta chileno Luis Vera. En dicha oportunidad se proyectó el filme en honor a Violeta Parra titulado "Viola Chilensis". El ciclo que va del 21 al 24 de junio se desarrolla en el Centro Cultural MATTA, de la citada embajada, ubicada en la calle Tagle 2772 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La amena reunión cultural contó con la presencia de las autoridades de la embajada y dicho centro cultural, el reconocido poeta Emiliano Pintos, el ex senador y profesor argentino Samuel Cabandick, la artista plástica Anais Mauran y público invitado. Este viernes se inaugura la Feria del Libro en nuestra ciudad, es la segunda edición de tan magno evento que evolucionó favorablemente en todo sentido. Se hace en un espacio más amplio (Club Ciudad de Campana), con mayores comodidades (hay stand para cada expositor), se presentan editoriales (que en la primera edición no pudieron ser convocadas), en un horario mas extenso (para que todos puedan concurrir), en fin en una dimensión que merece en general la cultura y en particular las letras. Campana Amanecer Literario, fiel a su carácter activo y de fuerte presencia en las actividades de la ciudad, estará presente con un stand que permitirá a los concurrentes interiorizarse de las actividades y las propuestas de la Institución. También catorce de sus integrantes estarán leyendo poemas y cuentos durante este viernes, sábado y domingo y cinco de sus socios estarán presentando libros. Que más decir, solo queda disfrutar el momento. Campana Amanecer Literario, comprometido con el desarrollo cultural de la ciudad, llama a todos los campanenses a apoyar esta iniciativa que nos involucra a todos, concurriendo a la feria, visitando los stands y adquiriendo libros. Las letras campanenses lo merecen.

Victoriana Gajardo y Adolfo Di Virgilio en la Embajada de Chilea



Imposible olvidar Entre las sensaciones vividas, de una guerra vana, irracional, llevo gravado en mi mente la euforia del nacionalismo. Algunos más, otros menos, celebraban tremenda decisión, que llevaba a inducir fascinados el creer que la victoria estaba garantizada, y en las plazas reunidos al monstruo apañaban. Recuerdo de jovencita que siempre tendré, como se alimentaba el optimismo y las esperanzas triunfalista de la población, políticos, intelectuales, empresarios, dirigentes sindicalistas, obreros, gente común, iglesia, sustentaban festejando, incitando ir a morir a jovencitos que recién comenzaban a vivir. AL QUE LE QUEPA EL PONCHO QUE SE LO PONGA. Adelma Reyes - Junio de 2022. "Homenaje al 2 de abril" Vuelan alas palabras en la tarde azul. Con cercana lejanía vientos de distancia arrebatan la nostalgia. Flamea el silencio sobre cielo sureño y oscurece... La luna eclipsa la noche que gotea estrellas. Tiempo, memoria y recuerdos comulgan con el suelo. Nombres y voces vibran en espacios vacíos. Un grito, sólo uno rasga el instante. Confundidos, descubrimos el alba, mientras el sol perfuma escarchas. Arrodillados, frente a las cruces blancas, juntamos las manos en rezo perfecto, apretando barro y miedo. Matilde de Strobino - Junio de 2022