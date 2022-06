El campeonato de la División de Honor ingresa en su etapa decisiva y el CCC es protagonista entre los que pelean por el título. La serie, al mejor de tres partidos, comienza a partir de las 21.00 horas en el gimnasio de Chiclana 209.

El Campeonato 2022 de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), ingresa este sábado en su etapa decisiva a la búsqueda de un nuevo campeón. Y entre los que batallarán por ese objetivo se encuentra el Club Ciudad de Campana, que esta noche estará recibiendo la visita de San Lorenzo de Almagro en el primer juego de la serie de Cuartos de Final pautada al mejor de tres partidos.

El Tricolor, dirigido por Oscar Romano, hizo una gran primera fase: cosechó nueve victorias y sufrió solo cuatro derrotas a lo largo de sus trece presentaciones. De esa manera, con 27 puntos, se ubicó en el cuarto puesto y se aseguró tener ventaja de localía para los Cuartos de Final (en caso de haber un tercer partido se jugará en Campana).

Por su parte, San Lorenzo también sumó 27 puntos en la fase regular, pero lo hizo con una victoria menos que el CCC. Por ello, el desempate favoreció al equipo de nuestra ciudad y le dio la ventaja de localía para la serie.

En esa primera fase, el Ciclón y el Tricolor se midieron el pasado 27 de abril en el gimnasio San Martín de la Ciudad Deportiva del Bajo Flores, donde el Azulgrana se impuso 3-0 con parciales 25-20, 25-22 y 25-23. Por ese entonces, San Lorenzo llegaba con muy buen rodaje por su muy buena participación en la Copa Chulo Olmo, mientras Ciudad de Campana recién se estaba ensamblando como equipo.

El primer juego será esta noche, desde las 21.00, en el Club Ciudad de Campana. La revancha se disputará el miércoles 21.30 en la Ciudad Deportiva de San Lorenzo. Y el tercer partido, en caso de ser necesario, se jugará el sábado 2 de julio en el gimnasio Tricolor.

Las demás series de estos Cuartos de Final serán: Ciudad de Buenos Aires (1º) vs Boca Juniors (8º), Defensores de Banfield (2º) vs Municipalidad de Lomas de Zamora (7º) y River Plate (3º) vs Ferro Carril Oeste (6º).