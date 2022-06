P U B L I C



Los Sub 21 participaron de la Súperfecha de la FMV, mientras los Sub 13 jugaron un torneo amistoso en Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, equipos femeninos fueron parte de un encuentro en Náutico Zárate. Hoy juegan las tiras masculinas y femeninas. Mientras la Primera Caballeros se apresta para afrontar los playoffs de la División de Honor, las categorías juveniles masculinas y femeninas continúan con una intensa actividad: el pasado fin de semana largo disputaron diferentes torneos y este sábado afrontarán una nueva fecha del Campeonato Oficial de la Federación Metropolitana (FMV). Por un lado, los Sub 21 disputaron la Súperfecha de la categoría. En primera instancia integraron la Zona 10 del Nivel A, que se desarrolló en la sede Bella Vista. Allí, los Tricolores vencieron 2-1 a River Plate "B" y 2-0 a Instituto Leloir, mientras que cayeron 2-1 con el local. Con esos resultados avanzaron a la Rueda Campeonato y compitieron en la Zona A, en Ferro Carril Oeste, donde cayeron 2-1 ante San Fernando y 2-0 frente al local. De esa manera, culminaron su participación en este "Abierto" que fue ganado por Ciudad de Buenos Aires, mientras Defensores de Banfield y River Plate "A" completaron el podio. Por su parte, los Sub 13 participaron de la tercera edición de la Copa Ciudad, organizada por el Club Ciudad de Buenos Aires. El sábado vencieron 2-0 al equipo "B" del local y 2-1 a Stadio Ita (Chile), mientras que cayeron 2-1 ante Bomberos de Santa Fe. Así avanzaron a la Copa de Oro, donde cayeron 2-1 tanto frente a Ciudad "A" como contra Ferro Carril Oeste. Luego, en Cuartos de Final, volvieron a ceder 2-1 ante Bomberos de Santa Fe, mientras en el duelo por el 5º puesto perdieron 2-1 ante Ferro. Finalmente, el feriado del viernes 17, las categorías femeninas Sub 14, Sub 16 y Sub 18 participaron de un torneo amistoso organizado por el Club Náutico Zárate en su gimnasio Jorge Giovagnoli. Allí se midieron con sus pares de Náutico Zárate y de Capilla Racing Club (institución de Exaltación de la Cruz), completando una jornada de mucho vóley y camaradería en la vecina ciudad. La actividad de las categorías juveniles volverá este sábado a su competencia habitual: el Campeonato Oficial de Divisiones Inferiores de la Federación Metropolitana: los chicos Tricolores serán locales frente a Ciudad de Buenos Aires (la tira comienza 9.30), mientras las Tricolores se presentarán como visitantes ante Gimnasia de Ituzaingó.

