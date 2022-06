Breves: Deportivas

PERDIÓ BOCA Con un equipo alternativo, Boca Juniors perdió anoche 2-1 como local ante Unión de Santa Fe en un final con mucha polémica y tumultos entre jugadores, luego que Franco Troyansky convirtiera en el cierre del partido el penal que Yael Falcón Pérez terminó marcando a instancias del VAR (y lo convirtió en la segunda ejecución, dado que la primera fue desviada por Javier García en una acción que, finalmente, fue invalidada por adelantamiento del arquero Xeneize). Con este resultado, el equipo dirigido por Sebastián Battaglia quedó en la tercera posición con 9 unidades, mientras Unión comparte ahora el 6º puesto con 7 puntos.



DEBUT CON DERROTA Carlos Tevez terminó con las manos vacías en su primer partido como director técnico: Rosario Central cayó 1-0 como local ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. Así, el Canalla sigue entre los últimos de la tabla, con apenas 4 puntos. En cambio, el Lobo saltó a lo más alto de las posiciones con 11 unidades. Previamente, esta quinta fecha del Campeonato 2022 de la Liga Profesional se había abierto con el empate 1-1 entre Banfield y Barracas Central. TURNO DE RIVER En la continuidad de esta quinta fecha, hoy se presentará River Plate: el Millonario recibirá la visita de Lanús desde las 20.30 horas. En la jornada de este sábado también jugarán: Talleres vs Central Córdoba (15.30), Defensa y Justicia vs Vélez Sarsfield (15.30), Estudiantes de La Plata vs Newells (18.00) y Colón vs Huracán (18.00). PRIMERA B METRO Hoy comienza la tercera fecha del Torneo Clausura con los siguientes encuentros: Comunicaciones vs Defensores Unidos (14.00), Cañuelas vs Talleres de Remedios de Escalada (15.30), Ituaingo vs UAI Urquiza (15.30), Fénix vs Dock Sud (15.30) y San Miguel vs Deportivo Armenio (15.30). PRIMERA D La octava fecha del Torneo Apertura inicia hoy: el líder Centro Español visita a Argentino de Rosario. Además juegan: Lugano vs Mercedes y Central Ballester vs Yupanqui (todos 15.30).