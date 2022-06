Después de desperdiciar numerosas chances quedó en desventaja al cierre del primer tiempo. Y en el segundo necesitó de un penal para poder concretar la igualdad. Así sumó su cuarto punto consecutivo, aunque todavía sigue en el fondo de la Tabla General y su racha sin victorias llegó a los 15 partidos. En la próxima fecha visita a Real Pilar. Puerto Nuevo sigue sin poder sacarse de encima esa mochila de dudas que se fue cargando a medida que fueron avanzando las fechas sin victorias. Eso quedó claramente demostrado ayer frente a Lamadrid: el trámite le fue muy favorable en varios pasajes de la primera parte, pero la falta de contundencia no le permitió plasmarlo en el marcador y, encima, se fue al entretiempo en desventaja tras una acción aislada de la visita. Así, el complemento se le hizo cuesta arriba, con los nervios propios de la situación que atraviesa el equipo. Finalmente, después de desperdiciar otras chances claras para marcar, logró llegar al empate a través de un penal convertido por Gastón Cueto sobre los 33 minutos. De esa manera, cosechó su cuarta igualdad consecutiva, por lo que sigue invicto desde que Sergio Desilvestri asumió la conducción técnica. Eso representa una mejora en los resultados, pero que todavía no le alcanza ni para cortar una racha que llegó a los 15 juegos sin triunfos ni tampoco para salir del fondo de la Tabla General. Para iniciar ese despegue necesita de una victoria. Y esa victoria seguramente le permitirá ganar la tranquilidad y la confianza que ayer le faltó para inscribir en el marcador la superioridad que mostró, especialmente, en la primera parte. Mientras tanto, el Auriazul debe agarrarse de lo positivo. En este caso, ante Lamadrid, supo cómo lastimar a su rival y, al igual que frente a Argentino de Merlo, nunca bajó los brazos en desventaja. Y esa actitud deberá mantener para llegar al ansiado y necesario triunfo. En la próxima fecha, ante Real Pilar como visitante, tendrá una nueva oportunidad de sacarse de encima esa mochila. EL PARTIDO Puerto Nuevo presentó tres cambios respecto al empate frente a Berazataegui: Lara volvió de su suspensión (suplantó a Tallarico), Carnelutto también cumplió su sanción y jugó como lateral izquierdo (en lugar del Pulido, ausente por cinco amarillas) y el debutante Hernández ingresó por Casco. Así, el dibujo táctico fue 4-2-3-1, con Martínez y Hernández por los costados y con Ritacco trabajando junto a Cueto en ofensiva y complementándose con Redondo-Pentimalli en el retroceso. Y tras pasar un sofocón a los 5 minutos (Eugenio Olivera quedó de frente a Balbuena tras un pase filtrado que no pudo cortar Godoy), el Portuario se fue adueñando del trámite, desnivelando continuamente a la última línea visitante con Martínez, Ritacco y Hernández, quienes aprovechaban el sacrificado trabajo de Cueto. Es que el mal estado del campo de juego empujaba a búsquedas largas y, en ese aspecto, los dirigidos por Sergio Desilvestri tenían mejores transiciones ofensivas y ganaban a espaldas de los defensores del Carcelero. Así, a los 7, Martínez remató muy cruzado desde buena posición; a los 15, Scurnik resistió el remate de Ritacco, quien llegó al área por izquierda; y a los 16, el arquero de Lamadrid manoteó en extremo un cabezazo de Lara desde el borde del área chica. Minutos después, tras una chilena de Antúnez que se fue cerca del palo derecho de Balbuena, llegó una segunda ráfaga de oportunidades para el elenco campanense: a los 29, Hernández también remató muy cruzado ingresando al área por derecha; a los 30, Ritacco se excedió en su intención de romperle el arco a Scurnik y elevó su disparo; y a los 31, Hernández se escapó nuevamente por derecha y esta vez probó al primer palo, donde encontró una muy buena respuesta del guardameta visitante. Puerto Nuevo imponía condiciones y exponía cierta fragilidad en la defensa de Lamadrid. Sin embargo, le faltaba precisión en la puntada final y lo pagaría demasiado caro: a los 41, a la salida de un lateral, Ojeda le pellizcó la pelota a Vergara con tan mala suerte que terminó habilitando a Olivera, quien se metió al área casi sobre la línea final y definió muy cerca del primer palo ante un Balbuena que no supo cómo atorarlo. Así, el goleador de la Primera C (11 tantos en la temporada) le asestaba un duro golpe al Auriazul. Y le ponía un duro examen por delante para el segundo tiempo. Sin embargo, todo pudo haber sido más sencillo para el local si, a los 10 segundos, Hernández no definía ancho el mano a mano que tuvo con Scurnik. Fue una chance demasiado clara y en un momento ideal. Pero ninguna parecía salir al equipo de nuestra ciudad. Encima, los cambios que propuso Desilvestri para ir por el empate desordenaron a la formación, más allá que Hernández tuvo otra oportunidad a los 17 (Scurnik, figura de partido, le tapó el remate). Así, el Portuario entró en el terreno de los nervios y comenzó a empujar sin muchas ideas, facilitándole la tarea a la defensa Carcelera. Hasta que a los 32, Ritacco también encontró espacios por el sector que defendía Juárez, se metió al área y, ante el achique de Scurnik, tuvo la tranquilidad para ceder el pase bajo al medio para la llegada de Maciel, quien fue tomado de atrás cuando se disponía a empujar el balón al fondo de la red. Rubino sancionó el penal que Cueto cambió por gol y, además, expulsó a Ponce por último recurso. Entonces, al Auriazul le quedó planteado un escenario sumamente favorable para intentar quedarse con los tres puntos. Sin embargo, volvió a faltarle claridad: a los 43, Moreno eludió al arquero, pero se abrió mucho y no encontró espacios ni para definir ni para asistir a Maciel; y a los 44, Maciel conectó un centro pasado y la pelota pegó primer en el palo y luego en el cuerpo de Scurnik, quien alcanzó a manotear sobre la línea, cuando Lojda aparecía para empujarla al fondo de la red. Sí: Puerto Nuevo tampoco tuvo esa cuota de fortuna. Pero esta vez, a diferencia de lo que le pasó, por ejemplo, frente a Luján, al menos logró sumar. Y se mantuvo en esa senda. Aunque lo dicho: para salir del fondo necesitará más que empates.

EL DESAHOGO DE GASTÓN CUETO TRAS CONVERTIR EL PENAL PARA EL 1-1 (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).



SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (1): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Maximiliano Lara, Mario Godoy, Maximiliano Carnelutto; Kevin Redondo, Emanuel Pentimalli; Rodrigo Martínez, Enzo Ritacco, Rodrigo Hernández; y Gastón Cueto. DT: Sergio Desilvestri. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Santiago Tallarico, Kevin Casco, Lucas Cajes, Enzo Moreno, Selem Lojda y Maximiliano Maciel. LAMADRID (1): Federico Scurnik; Agustín Suárez, Facundo Ponce, Nicolás Herrera, Leonardo Juárez; Gabriel Seijas, Franco Quinteros; Aaron Rolando, Maximiliano Antúnez, Nisim Vergara; y Eugenio Olivera. DT: Gonzalo Márquez. SUPLENTES: Blas Pisano, Santiago Yossini, Jeremías Giménez, Lucas Leal, Nazareno Hvala, Juan Puppi y Santiago Álvarez. GOLES: PT 42m Eugenio Olivera (L). ST 33m Gastón Cueto, de penal (PN). CAMBIOS: ST 14m Hvala x Rolando (L) y Giménez x Vergara (L), 16m Moreno x Carnelutto (PN), 23m Maciel x Martínez (PN), 30m Leal x Antúnez (L), 36m Yossini x Suárez (L) y 37m Tallarico x Ojeda (PN) y Casco x Ritacco (PN). AMONESTADOS: Lara (PN); Suárez, Olivera y Juárez (L). EXPULSADO: ST 32m Facundo Ponce (L), por último recurso; y 41m Rodrigo Hernández (PN), por agresión. CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Damián Rubino.

LOS ONCE TITULARES QUE PRESENTÓ AYER PUERTO NUEVO, CON EL DEBUT DE RODRIGO HERNÁNDEZ, QUIEN FUE EXPULSADO EN EL TRAMO FINAL DEL ENCUENTRO (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).





MARTÍNEZ FUE UNA DE LAS CARTAS DE DESEQUILIBRIO DEL PORTUARIO (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).



PARTIDO SUSPENDIDO PARA LAS PORTUARIAS El equipo femenino de Puerto Nuevo debía recibir este domingo la visita de All Boys por la sexta fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino de AFA. Sin embargo, debido a una intoxicación que sufrieron algunas de sus jugadoras, la entidad de Floresta solicitó la reprogramación del encuentro y quedo a fijarse una nueva fecha. ----- EMPATÓ EL PORVENIR Ayer se disputaron tres encuentros correspondientes a la segunda fecha del Torneo Clausura de la Primera C. Y el que más le interesaba a Puerto Nuevo se disputó en Valentín Alsina, donde El Porvenir rescató un punto ante Victoriano Arenas tras llegar al 1-1 con un hombre menos. De esta manera, nada cambió en el fondo de la Tabla General: el Portuario está último con 10 unidades; El Porvenir sigue anteúltimo con 12; y San Martín de Burzaco, que hoy visita a Luján, se mantiene antepenúltimo con 14. El otro partido jugado ayer fue victoria de Deportivo Español, que derrotó 2-1 como visitante a Liniers y logró su segundo triunfo consecutivo en el arranque de este Torneo Clausura. Así, quedó en lo más alto de la tabla. La programación de la segunda fecha se completará hoy con los siguientes enfrentamientos: Excursionistas vs Central Córdoba (R), Atlas vs Sportivo Italiano, Claypole vs L.N. Alem, Luján vs San Martín, Argentino de Merlo vs Berazategui y Laferrere vs Real Pilar.