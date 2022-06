Después del doloroso empate 3-3 con Deportivo Madryn y tras la renuncia de Carlos Pereyra, el Violeta enfrenta a Estudiantes desde las 16.00 horas con la conducción técnica del interino Ángel Moretto. Camisassa ingresaría por el lesionado Tello.

Después de desperdiciar una ventaja de tres goles frente a Deportivo Madryn y dejar una inmejorable posibilidad de sumar puntos fundamentales para su pelea por la permanencia, Villa Dálmine se presentará esta tarde como visitante frente a Estudiantes de Río Cuarto por la 21ª fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional.

El encuentro, que se disputará desde las 16.00 horas en el estadio Antonio Candini y tendrá el arbitraje de Julio Barraza, será el primero del Violeta tras la renuncia de Carlos Pereyra, oficializada el pasado martes. Por ello, Ángel Moretto, Director Deportivo de la institución, asumió las funciones de entrenador interino junto al cuerpo técnico que estaba trabajando con "Jetín".

Moretto había acompañado al cordobés en el inicio de su ciclo y ahora estará al frente de un equipo que acumula cuatro fechas sin victorias (dos empates y dos derrotas) y que necesita puntos con urgencia para tratar de alejarse de la zona roja.

En cuanto a lo futbolístico no habría grandes variantes en la formación titular. Un cambio será obligado, por la lesión que sufrió Laureano Tello (fractura del quinto metacarpiano de su mano derecha) en el primer tiempo del partido frente a Deportivo Madryn.

En esa oportunidad fue suplantado por Rafael Sangiovani, pero esta tarde su lugar en el mediocampo sería tomado por Braian Camisassa, quien ya cumplió la sanción correspondiente a su expulsión frente a Deportivo Morón y compartiría el centro del campo junto a Nicolás Bertochi.

En cuanto al resto de la formación queda una duda: la posibilidad de que Moretto plantee un 4-4-2 con dos atacantes bien definidos. Si eso ocurre, Ezequiel D´Angelo podría dejar la alineación inicial para el ingreso de Nadir Zeineddin.

Otra opción es que sea Federico Haberkorn quien juegue desde el arranque tras haber superado el desgarro sufrido frente a Temperley. En cambio, quien volvió a quedar afuera de la convocatoria es Juan Pablo Zárate, quien retornaría ante Alvarado de Mar del Plata, el próximo lunes 4 de julio.

De esta manera, la probable formación de Villa Dálmine para esta tarde sería: Alan Sosa; Gabriel Pusula, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Ramiro Arias; Valentín Albano, Braian Camisassa, Nicolás Bertochi, Francisco Molina; D´Angelo o Zeineddin y Federico Martínez.

La nómina de 20 jugadores convocados se completa con Francisco Salerno, Diego Martínez, Rafael Sangiovani, Gino Olguin, Franco Costantino, Nicolás González, Juan Cruz Franzoni y Federico Haberkorn.

Por su parte, Estudiantes llega a este encuentro con una racha de dos victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimas siete presentaciones. Sin embargo, esas caídas han sido como visitantes, dado que como local arrastra una serie positiva de siete encuentros, con cinco victorias y dos igualdades.

Y luego del empate conseguido ante Belgrano en el barrio Alberdi, ahora buscará hacer valer ese buen punto en su casa

Actualmente, el León comparte la novena posición del certamen con 29 unidades. Mientras Villa Dálmine se encuentra en el 35º lugar con apenas 16 puntos.





FEDERICO HABERKORN ESTÁ NUEVAMENTE ENTRE LOS CONVOCADOS TRAS EL DESGARRO QUE LO HABÍA MARGINADO DE LOS ÚLTIMOS PARTIDOS.





HISTORIAL: SEGUNDA VEZ EN RÍO CUARTO

Por Gustavo Belsue

Esta tarde, Villa Dálmine se presentará por segunda vez en su historia en Río Cuarto. Es que frente a Estudiantes registra solo dos antecedentes, en el marco de la serie de Cuartos de Final del Torneo Zonal Sureste de 1987 que definía un ascenso al recientemente creado Nacional B.

En ese marco, el 10 de mayo se midieron en Campana, donde el Violeta se impuso 2-1 con goles de Leonardo Luchetti y Héctor Scotta (José Luis Pochettino marcó para el elenco cordobés).

Luego, el 17 de mayo se jugó la revancha en el estadio Antonio Candini, donde el empate sin goles favoreció al equipo de nuestra ciudad, que avanzó a las semifinales. En esa etapa superó a Argentino Oeste de San Nicolás para finalmente caer en la definición ante Almirante Brown.

La síntesis de aquel encuentro en Río Cuarto fue la siguiente:

ESTUDIANTES (0): Carlos Leonel Trucco; Gamarra (Pablo Kratina), Luis Carranza, Rubén Manfredi, Diego Raúl Felizzia; Edgardo Magallanes, Ariel José Krasowski (Pablo Ortíz), Jorge Rodríguez; Gabriel Vales, José Luis Pochettino y Alberto Arzubialde. DT: José Manuel Vázquez.

VILLA DÁLMINE (0): Alberto Enrique Salvaggio; Antonio Averano Jeréz, Oscar Moris, Oscar Ernesto Barrios, Horacio Oscar Rodríguez; Gustavo Pablo Balugano, Osvaldo Marcelo Caligiuri y Antonio Fernando Labonia; José Horacio Basualdo, Víctor Hugo Crema y Héctor Horacio Scotta (Ramón Benicelli). DT: Roberto Resquín.

CANCHA: Estudiantes de Río Cuarto. ÁRBITRO: Guillermo Marconi.



VILLA DÁLMINE EN EL ESTADIO ANTONIO CANDINI, EN MAYO DE 1987





BELGRANO VOLVIÓ AL TRIUNFO

Luego de dos empates consecutivos, Belgrano volvió a la victoria: ayer superó 1-0 como visitante a Aldosivi de Mar del Plata y consiguió su 14º triunfo en el campeonato. De esa manera, además, estiró a nueve puntos su ventaja sobre sus escoltas, San Martín de Tucumán (recibe hoy a Guillermo Brown) e Instituto de Córdoba (el viernes venció 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires).

Ayer también se disputaron otros dos encuentros: Deportivo Morón igualó 1-1 como local ante Gimnasia de Jujuy, mientras Temperley venció 2-0 a Flandria en un duelo de dos equipos necesitados de puntos.

Este domingo, en tanto, se jugarán nueve partidos: Almagro vs Deportivo Riestra (15.00), Deportivo Madryn vs Almirante Brown (15.00), Deportivo Maipú vs All Boys (15.30), Agropecuario vs Santamarina (16.00), Mitre vs San Martín de San Juan (16.00), Estudiantes de Río Cuarto vs Villa Dálmine (16.00), Independiente Rivadavia vs San Telmo (16.30), Tristán Suárez vs Atlético Rafaela (18.00) y San Martín de Tucumán vs Guillermo Brown (20.30).

La programación se cerrará mañana lunes Sacachispas vs Atlanta (15.30), Ferro Carril Oeste vs Chaco For Ever (18.00), Nueva Chicago vs Güemes (19.00) y Defensores de Belgrano vs Chacarita (21.15).