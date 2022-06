Creando Nexos acompañó la Segunda Edición de la Feria del Libro local

"Se trató de una interesante oportunidad para dialogar con referentes del ámbito artístico, quienes realizan mucho esfuerzo para autogestionar sus obras y ahora tienen un ámbito de exposición integral" expresó Romina Carrizo. Desde la asociación Creando Nexos se viene apoyando a cada artista en múltiples actividades desarrolladas en conjunto con otras organizaciones a lo largo del año, por eso el equipo, no perdió la oportunidad de visitar este fin de semana la segunda edición de la feria del libro local para acompañar el incentivo a la cultura y toda iniciativa que la acerca a los vecinos y vecinas de manera libre y gratuita. Los artistas locales necesitan el máximo incentivo que desde la ciudad se pueda brindar, porque cada obra no solo es fruto de la creatividad e imaginación del autor, sino también del esmero personal para hacer realidad su publicación, que no siempre resulta fácil. "Se trató de una interesante oportunidad para dialogar con referentes del ámbito artístico, quienes realizan mucho esfuerzo para autogestionar sus obras y ahora tienen un ámbito de exposición integral" expresó Romina Carrizo. Para finalizar desde la institución destacaron "Es una excelente propuesta y esperamos que la feria siga creciendo año tras año como una actividad que genere identidad para los campanenses y se transforme en tradición y punto de referencia para la región"