SALIDA ACELERADA La reactivación del turismo al exterior tras la pandemia aceleró la salida de dólares y sumó un nuevo factor de estrés para el Banco Central. En los primeros cinco meses del año la autoridad monetaria vendió US$ 1.516 millones para atender los servicios de consumo con proveedores no residentes, tres veces más que en el mismo período de 2021 cuando había sido de US$ 491 millones. Los datos corresponden al informe sobre Evolución del Mercado de Cambio que publica todos los meses el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este resultado se conoce en momentos en que se renueva la presión sobre el BCRA para restrinja aún más el acceso a las divisas y que sólo se destinen a alimentar la producción. Asimismo, entre enero y mayo la entidad a cargo de Miguel Pesce entregó US$ 799 millones para ahorro, poco más que el doble que el cedido en el mismo lapso del año pasado cuando había sido de US$ 382.



GÓNDOLAS SALUDABLES A pesar de que la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos entrará en vigencia en dos meses y el primer plazo vence el 20 de agosto, los productos saludables en las góndolas de los supermercados comenzaron a ganar terreno. Desde el próximo 20 de agosto, los alimentos deberán tener las advertencias en el paquete de "alto en grasas trans", "alto en azúcares", "alto en grasas", "alto en sodio", y "alto en calorías". "En los últimos 2 años hubo una irrupción de góndolas saludables en los principales supermercados que no se quieren quedar afuera de esta tendencia, además de un crecimiento exponencial en lo que es Dietéticas y Tiendas Saludables", comentó Federico Angelinetti, fundador de Green & Co, distribuidora en el país de marcas de alimentos saludables. Y agregó: "Actualmente distribuimos más de 150 marcas de alimentos y bebidas saludables, con más de 1.500 productos que buscan los consumidores en cada rincón del país. Hoy esta necesidad no se limita sólo a unas pocas zonas de AMBA, si no que en cada barrio hay un punto de venta ávido por este tipo de productos". TENSIÓN La situación en Ecuador está más tensa que nunca y en las últimas horas el presidente Guillermo Lasso acusó al titular del movimiento indígena, Leónidas Iza, de intentar un Golpe de Estado. A lo largo de las últimas dos semanas hubo fuertes cruces entre los manifestantes y la policía, convirtiendo las calles de la capital en el escenario de una batalla que al día de ayer contaba seis muertos. El impulsor de las protestas advirtió que únicamente pondrá fin al reclamo hasta que el gobierno alivie la pobreza de los suyos, aunque aclaró que no hay planes de derrocar al mandatario. En conversación con los medios, el dirigente de 39 años dijo que fue "engañado" en unas conversaciones con el gobierno. Más allá de la negación por parte de Leónidas Iza, Lasso grabó un mensaje por televisión e hizo un llamado a la comunidad internacional para advertir este "intento de desestabilizar la democracia en el Ecuador". CONQUISTA Tropas rusas y separatistas ucranianos se apoderaron este sábado de las ciudad de Severodonetsk, en medio de un importante avance en el este de Ucrania y un paso importante para terminar de dominar toda la región de Lugansk. Los últimos combatientes del ejército de Ucrania, que defendían la ciudad, se retiraron a la vecina localidad de Lisichansk, donde horas después también penetraron las tropas rusas. Tras encarnizados combates durante varias semanas, Severodonetsk se encontraba dañada en un 90 por ciento, mientras el 80 por ciento de las viviendas tendrán que ser demolidas, indicaron autoridades locales. El jefe de la Administración Militar de Severodonetsk, Oleksandr Stryuk, informó a la televisión local "la ciudad ya está completamente bajo la ocupación de la Federación Rusa". "Están tratando de establecer su propio orden. Hasta donde yo sé, han designado a un ´comandante´ que está reuniendo a algunos ´´activos´´", dijo el alcalde en declaraciones publicadas por el sitio Ukrinform.