Dr. Federico R. Simioli

Hace 41 años, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos publicaba en su boletín los primeros casos de lo que, posteriormente, se denominó síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). Tan solo 2 años después, en 1983, los Laboratorios del Instituto Pasteur en París aislaban el agente infeccioso responsable de esta nueva enfermedad: el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). A lo largo de estas 4 décadas se calcula que cerca de 40 millones de personas han fallecido a causa de enfermedades relacionadas con el sida en todo el mundo. Además, conviven con el VIH unas 38 millones, todavía se infectan cerca de un millón anualmente y fallecen unas 700 mil por año. Se estima que en la Argentina son 140 mil las personas que tienen el virus, aunque un 17% de ellas lo desconoce, según datos del último Boletín del 2021 sobre el VIH, sida e ITS en la Argentina presentado por el Ministerio de Salud de la Nación. En la actualidad, el 65% de las personas que conoce su diagnóstico se atiende en el subsistema público de salud y más de 65 mil se encuentran en tratamiento antirretroviral en el mismo. Por año se producen un promedio de 4.500 nuevos casos, diagnosticándose 2,4 varones cis con VIH por cada mujer cis con el virus. En cuanto a la oportunidad del diagnóstico, el 29,9% se realiza en una etapa avanzada de la infección: el 31,1% en los varones cis, 27,2% en las mujeres cis y 25% en las mujeres trans. Por otro lado, la tasa de mortalidad por patologías asociadas al VIH, si bien tuvo importantes cambios en los últimos 10 años, continúa con la tendencia al descenso ubicándose en 2,81 cada 100 mil habitantes en 2019. La principal vía de transmisión del VIH son las relaciones sexuales sin uso del preservativo (98%). Entre los varones cis, el 63% se infecta durante prácticas sexuales con otros varones y casi el 36% durante relaciones sexuales con mujeres cis. En el marco del Día de la Promoción de la Prueba de VIH, que se celebra todos los 27 de junio, el Ministerio de Salud de Argentina recomienda la realización, en el hospital o centro de salud más próximo, del test del VIH en forma gratuita, voluntaria y confidencial. El objetivo de la iniciativa de la Dirección de sida y Enfermedades de Transmisión Sexual es hacer más accesible el diagnóstico ya que en Argentina hay personas que padecen la infección y no lo saben. La prueba es la única forma en que una persona sabe si tiene VIH o no. Además, en el caso de diagnosticarlo tempranamente, puede tener mayores posibilidades de contar con una calidad de vida óptima a partir de tratamientos que en Argentina son gratuitos. El Día de la Promoción de la Prueba de VIH fue instituido para alentar a las personas a informarse sobre le epidemia y conocer su estado. La posibilidad de realizarse el test es un derecho de todas las personas. Se puede acceder a él de forma gratuita en cualquier hospital o centro de salud públicos del país. Es voluntario, por lo que nadie puede ser obligado a hacérselo; es confidencial, ya que la persona que atiende no puede revelar la práctica realizada ni el resultado del diagnóstico y quien recibe el diagnóstico puede decidir cuándo y cómo compartirlo, en caso de querer hacerlo; y debe ser realizado con asesoramiento previo y posterior del personal de salud. No es requisito presentar documento de identidad ni orden médica para realizarse la prueba. En todos los casos es preciso tener en cuenta el período ventana, que es el lapso que transcurre desde que el virus entra al cuerpo hasta que se produce la cantidad de anticuerpos necesaria para que las pruebas los puedan detectar en el laboratorio. Durante ese tiempo, que en la mayoría de los casos es de hasta un mes, las pruebas van a dar negativas aunque la persona esté infectada. El Día Nacional de la Prueba del VIH es una ocasión anual para animar a las personas a hacerse el testeo. Federico R. Simioli, Médico Infectólogo M.N. 134255 - M.P. 551400 - Centro Médico Rawson - cmr.drapp.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606