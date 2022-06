Mario Smith, con el ADN Violeta

"Villa Dálmine ocupa un lugar central en mi historia", asegura el candidato a Presidente, quien lleva más de 50 años siguiendo al equipo y hoy está "entusiasmado" con el proyecto que encabeza: "Nuestra lista tiene un mix de gente con mucha experiencia, que sabe cómo hay que trabajar, y también jóvenes con mucho empuje", remarca de cara a las Elecciones del próximo jueves. Hace ya más de 50 años que Mario Smith pisó las tribunas del estadio de Mitre y Puccini por primera vez. "Tenía 9 años. Me acuerdo que perdíamos 2-0 con Argentino de Rosario y que lo empatamos sobre el final con gol de Adolfo Cavallaro", recuerda con esa precisión que tanto caracteriza a los hinchas que llevan la pasión bien metida en el corazón. "Me llevó mi viejo, obviamente", agrega sobre el mítico "Cacho", quien junto a su hermano "Coco" (los Mellizos Smith) forma una de las duplas de simpatizantes más recordadas en la historia de la institución. "Para mí, el club es parte de mi vida, de mi familia. Yo vivía a una cuadra y me iba a jugar a la cancha con "el Pulgón", como le digo a mi hermano Gabriel. El club era mi lugar en el mundo. Por eso digo que Villa Dálmine ocupa un lugar central en mi familia y en mi historia personal", remarca Mario, candidato a Presidente por la lista ADN Violeta en las Elecciones de este jueves 30. Ese sentido de pertenencia lo llevó a comprometerse y embarcarse en un proyecto que lo tiene sumamente entusiasmado. "Están dadas las condiciones para que el club siga creciendo. Nuestro sueño, como el de todo hincha de Villa Dálmine, es llegar a Primera División y para eso tenemos que tener un club preparado. Nuestra propuesta es preparar al club para ese salto con objetivos de corto, mediano y largo plazo", explica al respecto. -¿Cuáles son los ejes de esa propuesta? -Nosotros planteamos cinco ejes de trabajo: Fútbol Profesional e Infanto-Juvenil, Infraestructura, Marketing y Comunicación, Desarrollo Institucional y Políticas de Género y Desarrollo Social. En cada uno de estos ejes tenemos gente especializada y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entiendo que al hincha le preocupa la actualidad del fútbol profesional, pero estamos confiados en que vamos a poder trabajar junto al plantel para salir adelante en el campeonato y que después vamos a contar con las herramientas necesarias para pelear los primeros puestos en la Primera Nacional y buscar ese gran anhelo de llegar a Primera División. -¿Qué importancia tendrán las divisiones juveniles en ese sentido? -En nuestra lista contamos con padres de jugadores infantiles y juveniles que van a ser importantísimos para que podamos seguir fortaleciendo la estructura de las divisiones inferiores. Y eso va a redundar en mayor presencia de juveniles en el plantel profesional, que actualmente cuenta con muchos chicos de nuestro semillero como Nouet, Albano, Olguin, Umeres y Salerno, entre otros. -Siempre se menciona la necesidad de contar con apoyo genuino para poder administrar y desarrollar al club. ¿Cómo vienen trabajando en ese sentido? -Esa necesidad es una realidad que no se puede evadir y, por suerte, ya contamos con empresas y personas de confianza que han garantizado su acompañamiento a nuestro proyecto, porque estamos trabajando el tema con mucho profesionalismo y transparencia. Un club como Villa Dálmine necesita dirigentes profesionales para hacer un manejo profesional y moderno de la institución. Y nosotros tenemos en nuestra lista un mix de gente con mucha experiencia y también jóvenes con mucho empuje, que seguramente serán grandes dirigentes en un futuro no muy lejano. Creo que ése es el mayor sustento que tiene la lista ADN Violeta: gente que sabe cómo hay que trabajar y la convicción de que al club lo sacamos adelante entre todos. Obviamente, también necesitamos aumentar nuestra masa societaria, porque ése es el otro gran apoyo de cualquier club. Los socios tienen un rol vital en el éxito de la institución y cuantos más seamos, más cerca estaremos de cumplir los sueños del club. El mayor aliento que le puede dar un hincha al club es hacerse socio. -El proyecto de infraestructura que presentaron implica mejoras en el predio de juveniles y también alcanza al estadio. -Obviamente. Hace 20 años era utópico pensar en que el estadio iba a ser propiedad del club, pero con el empuje de los socios, los simpatizantes y dirigentes se terminó haciendo realidad. Y gracias a ello hoy se han podido encarar obras que apuntan a su modernización y que nosotros vamos a continuar, finalizar y mejorar. Una vez concluida la ampliación de la platea, obra que ya está contratada y pagada, vamos a ir por los vestuarios bajo platea. Para eso vamos a buscar financiación y también vamos a crear una Subcomisión de Obras que se dedicará exclusivamente a trabajar por y para el estadio, que es nuestra casa, nuestro símbolo. -¿Cuál es tu mensaje para el socio de Villa Dálmine? -Al socio quiero remarcarle que nosotros no tenemos fórmulas mágicas ni estamos presentando proyectos mágicos. Son ideas que ya han sido pensadas, planificadas y evaluadas y que nosotros queremos desarrollar. Y que para ello vamos a trabajar sin hipotecar al club, porque, para nosotros, Villa Dálmine está por encima de cualquier nombre o cualquier ambición personal. Así que espero que este jueves nos acompañen con su voto y que después del jueves, nos hayan votado o no, se sumen a este trabajo que proponemos, porque estamos convencidos que es el camino que nos llevará a cumplir nuestros sueños.



