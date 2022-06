Las citas bíblicas sobre la amistad dejan en claro que podemos y debemos encontrar la decencia y bondad en quienes nos rodean, y que podemos ofrecer bastante a nuestros seres queridos cuando se trata de aliento y cuidado. Las buenas amistades se basan en la confianza; (Salmos 37:3) "Confía en Jehová, y haz el bien, y habitaras en la tierra y te aparentaras en la verdad". Aunque este versículo no destaca explícitamente la confianza en relación con nuestros amigos, si señala la confianza en nuestra amistad con Dios que es nuestro mejor ejemplo de aplicarlo para con los demás. Un amigo es una persona que está unida de corazón, en una relación de afecto mutuo entre dos o más personas. (Proverbios 17:17) "En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia". El amor es un lenguaje del corazón, emociona, alienta y hace que las amistades sean significativas y divertidas. Los buenos amigos no se apresuran a juzgar prematuramente, primero escucharan lo que tienes para decir. Los buenos amigos no te juzgan, te apoyan y cuando es necesario, te corrigen con un espíritu de amor y humildad. Los buenos amigos hacen sacrificio, lo tenemos claro en (Juan 15:13) "Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos". Es un verdadero reflejo de lo que significa una buena amistad. Los amigos loables inspiran fuertes valores en ti, en (1ra Corintios 15:33) "No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres". Este versículo señala que las verdaderas amistades sacan lo mejor de uno, y las malas amistades corrompen la buena moral. Los amigos virtuosos no inspiran corrupción en ti, te infunden valores sólidos. Establecen ejemplos loables que, si se siguen, cosecharan bendiciones y honor en lugar de vergüenza y desgracia. Si tus amigos no te inspiran y te desafían a establecer altos estándares, entonces tal vez, es hora de dejar ir esas amistades. Los amigos fieles soportan nuestras deficiencias y nos apoyan. (Gálatas 6:2) "Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo". Esta es una de las enseñanzas que más resalta la afirmación, "en todo tiempo ama el amigo", el amigo es capaz de entender cuando existen deficiencias en nuestras vidas y hasta de enfrentarlas junto a nosotros. A veces, los amigos deben pasar por momentos inciertos juntos para comprenderse mejor. Las relaciones que al principio tienen obstáculos suelen ser amistades de por vida. Se paciente y sufrido, y encuentra soluciones para sacar lo mejor de tus amigos. La amistad es uno de los mejores regalos que podemos dar en nuestra vida. Sin embargo no es un regalo gratis. Las amistades duraderas requieren empatía, esfuerzo y consistencia. Pero, las recompensas de la amistad bien valen el esfuerzo. ¿Quieres saber más sobre la amistad, y cómo Cristo te ayuda a tener amigos? Busca a Dios, contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Emilio Camucce Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar