Posicionarse en el lugar desde donde vamos a organizar y transitar la vida, buscando la paz interior y con los demás. En este décimo tercer domingo del Tiempo Ordinario, corresponde la lectura del Evangelio según San Lucas Capítulo 9, versículos del 51 al 62: "Cuando ya iba acercándose el tiempo de su Pascua, Jesús tomó la firme decisión de dirigirse a Jerusalén. 52 Envió por delante mensajeros que entraron en una aldea de Samaría para prepararle alojamiento. 53 Pero como Jesús se dirigía a Jerusalén, los samaritanos se negaron a recibirlo. 54 Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan dijeron: — Señor, ¿ordenamos que descienda fuego del cielo y los destruya? 55 Pero Jesús, encarándose con ellos, los reprendió con severidad. 56 Y se fueron a otra aldea. 57 Mientras iban de camino, dijo uno a Jesús: — Estoy dispuesto a seguirte adondequiera que vayas. 58 Jesús le contestó: — Las zorras tienen guaridas y los pájaros nidos, pero el Hijo del hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. 59 A otro le dijo: — Sígueme. A lo que respondió el interpelado: — Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. 60 Jesús le contestó: — Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú dedícate a anunciar el reino de Dios. 61 Otro le dijo también: — Estoy dispuesto a seguirte, Señor, pero permíteme que primero me despida de los míos. 62 Jesús le contestó: — Nadie que ponga su mano en el arado y mire atrás es apto para el reino de Dios". "Jesús –señala el padre Rufino Giménez Fines- toma la decisión firme de emprender viaje a Jerusalén, donde entregará su vida para que la Palabra sea cumplida. Es la etapa final de su ministerio, y enseña por el camino. Es su forma de ser maestro, de hecho de alguna forma nos recuerda al camino de Emaús donde les hablaba y enseñaba, y a ellos les ardía el corazón. San Lucas nos relata tres episodios referidos a la vocación, y a la profunda entrega que implica la propuesta: no tener dónde vivir, no despedirse de la familia, no enterrar al padre… Esto ha dado mucha tela para cortar pero, en definitiva, de una entrega generosa, total, sin condiciones, tal como se nos presenta. Cada uno debe mirar su propia historia vocacional y pedir al Señor que nos de la luz para descubrir y vivir su presencia en nuestras vidas. Jesús en particular cumplió plenamente su vocación con una decisión firme y definitoria, priorizando la voluntad del Padre por sobre cualquier adversidad, incluyendo la tortura y la muerte. Al emprender su camino, tuvo que dejar a su familia y la vida tranquila de Nazaret, aun frente a la oposición de los suyos, de las autoridades políticas y religiosas, hasta la incomprensión de sus propios discípulos y la hostilidad de los guardianes de la fe religiosa". "Cuando Jesús llama a sus colaboradores, muchas veces marginados y sin mucha cultura, pide una entrega total, decidida y plenamente libre… nada hay más importante, porque estamos hablando de posicionarse en el lugar desde donde vamos a organizar y transitar toda nuestra vida: el amor a Dios por sobre todas las cosas, y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. No se nos pide oponernos a nuestra familia o descuidar a nuestros muertos, sino que todo lo que hagamos sea desde la Fe en Cristo, con libertad, amor y entrega. Seguir a Cristo no es oponerse a la cultura o el campo político, sino que es un llamado a darle a nuestro entorno un sentido de plenitud que edifique al hombre y lo lleven a su realización plena… Ciudadanos y cristianos, laicos comprometidos que la iglesia necesita y pide, dado que es una iglesia dinámica y en camino. Los profetas, al igual que Jesús, luchan contra los poderes opresores de su tiempo, cuestionan la naturalización de situaciones injustas. Se mezclan con los problemas de la gente, escuchan sus reclamos, trabajan por la justicia. En definitiva, integran toda la realidad humana con la visión de un Dios que quiere la liberación y el desarrollo total de las personas, sus familias, y la sociedad en su conjunto. El cristiano elige una forma de vida, una forma de ser, una manera específica de vivir en la sociedad y con su iglesia. Eso implica abrirse totalmente a Dios, su voluntad liberadora, su proyecto de un mundo que viva la cultura del amor. Hoy se nos pide "dejar de enterrar" para vivir el mensaje de Cristo. Abandonar tantas formas de muertes en vida como la indiferencia, la falta de empatía, la corrupción, las adicciones, la promiscuidad… y tantas formas de vida huecas, que nos demoran y apagan espiritualmente, alejándonos de la paz interior y con los demás", concluye el sacerdote Rogacionista.