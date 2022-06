"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 26 de Junio de 2022 - Año II - Edición Nº 188 - 128º Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina ENCUENTRO DE CAMPANA CON SU SANTA PATRONA Próximos a la celebración del 129 aniversario de la creación de la parroquia Santa Florentina hemos creído oportuno rescatar el informe que hiciera el Profesor Jorge Modarelli sobre el "encuentro de Campana con su santa patrona." Jorge señaló tres momentos. El primero asociado con la misma creación de la ciudad donde los fundadores especificaban que la donación del terreno estaba sujeta a "poner el templo bajo la advocación de Santa Florentina, en memoria de la madre de ellos Doña. Florentina Ituarte de Costa, sin conocer demasiado la identidad de la Santa, y así la historia, la imagen y la fiesta fueron tomadas casi intuitivamente." El segundo momentos arranca a mediados del año 1960, cuando el profesor Modarelli encuentra en el periódico ABC de Madrid "un artículo sobre los hermanos de San Isidoro de Sevilla (Florentina, Leandro, Fulgencio) que orienta y encausa la búsqueda de datos concretos sobre la historia florentiniana. En octubre de ese mismo año se recibe la primera información que proviene de la sede Arzobispal de Sevilla." En el Santoral Español, la festividad de Santa Florentina se celebra el 20 de junio. "El Padre Luis Roza, en razón de la coincidencia de la celebración de la bandera y ante la cercanía del día de la creación del partido (6 de julio), pidió y obtuvo de la Santa Sede, el traslado a ese día de la celebración de la Fiesta Patronal del Partido de Campana." Posteriormente "el Padre Félix Ferrante obtuvo una reliquia de la Santa precisamente en el Monasterio que fundó Santa Florentina en el siglo VII (Nuestra Señora del Valle en Ecija)." "Al ser consagrado Monseñor Alfredo Espósito como primer Obispo de Zárate-Campana y tomar posesión de la Diócesis el 4 de julio de 1976, nuestro templo parroquial se convierte en la única Catedral del mundo que tiene como titular adjunto a Santa Florentina." El tercer momento, a criterio de Jorge, está a cargo de Monseñor Horacio Raljevic quien "potencia la acción de su antecesor Monseñor Luis Fabris y da el impulso para establecer una relación permanentemente con las Hermanas Florentinas, realiza la adecuación histórica de la primitiva imagen, fomenta el culto y la devoción cotidiana, da lucimiento a las fiestas patronales, asimismo preside la peregrinación a los sitios florentinianos con una treintena de feligreses que consolida los vínculos de nuestra comunidad con Cartagena y Ecija (lugares de nacimiento y fundación del Convento y muerte de Santa Florentina). Que se sella con el intercambio de escudos heráldicos decidido por las autoridades comunales de las respectivas ciudades." Finalmente, el mismo autor de la investigación reconoce que: "no es obra de un historiador, sino de alguien que, con gran amor a la santa, hurgó para conocer su vida, como la de un antepasado querido, y ofrece al pueblo que los vio nacer algunos elementos que ayuden a profundizar su identidad." Gracias Jorge por tantos años de fructífera tarea.

Monasterio de Santa Florentina en Ecija - España



SEMANA SOCIAL 2022 La Semana Social de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina se está desarrollando en forma presencial en Mar del Plata con el lema "Integración y trabajo para una patria de hermanos" con una fuerte convocatoria al diálogo, la integración humana y la creación de empleo digno. En la apertura, el titular de la CEA Oscar Ojea, señaló que "nos encontramos frente al enorme desafío de aumentar la creación de trabajo con un salario digno que sostenga su poder adquisitivo" y convocó a los empresarios a crear trabajo con "amor por los trabajadores", "sembrando esperanza y sabiendo renunciar en tiempos de crisis al beneficio del momento." "No debemos hablar tanto y solo de planes sociales que son necesarios en la coyuntura, sino de un verdadero plan de Desarrollo Humano Integral que incluya un proyecto de repoblación de nuestro país para encausar la angustiante necesidad de tierra, techo y trabajo que tiene gran parte de nuestro pueblo", "Integración y trabajo para una patria de hermanos" 24, 25 y 26 de junio en Mar del Plata Nuestro Obispo Pedro Laxague participó del panel "Desarrollo con inclusión" que se realizó el pasado viernes 24 de junio. Puede seguirse la transmisión en vivo por Youtube https://youtu.be/5O4raieBwa8

Mons. Laxague participando en la Semana Social



PATRONALES DEL SEMINARIO Nuevamente nos aprestamos a celebrar las Fiestas Patronales del Seminario Diocesano "San Pedro y San Pablo" el próximo 29 Junio a las 20:00 hs. en la Catedral Santa Florentina. En la Santa Misa presidida por Monseñor Pedro Laxague acompañaremos la admisión a las Sagradas Ordenes de los seminaristas Marcos Durañona Franco Damián Ceballos Alejo Stocchetti Luego participaremos de un ágape a la canasta. Tengamos presente en nuestras oraciones a todos los seminaristas para que perseveren y sean fiel a su SI, como lo hizo la Santísima Virgen María Observemos de cerca los testigos de la fe de San Pedro y San Pablo. "En el centro de sus historias no están sus capacidades, sino que en el centro está el encuentro con Cristo que cambió sus vidas. Experimentaron un amor que los sanó y los liberó y, por ello, se convirtieron en apóstoles y ministros de liberación para los demás" (Homilía del Santo Padre Francisco del 29/06/2021)



POBRECITO El 24 de junio asistimos a la presentación de la obra teatral "Pobrecito, que relata el camino de conversión San Francisco de Asís y la transformación de aquellos con quienes compartió su vida. Patricio Paz interpretó al San Francisco que, al descubrir su vocación, dejó atrás su ciudad y sus posesiones y se embarcó en la misión de evangelizar. En el camino se encontró con diversos personajes, todos ellos encarnados por José Toccalino, a quienes les transmitió el amor por Jesús, por ser el fundamento de su vida y su modelo a seguir. "Pobrecito" nos transportó a la ciudad de Asís del siglo XIII y nos invitó a reflexionar, tomando el ejemplo de San Francisco, sobre la humildad, el camino a la santidad, el cuidado de la casa común, la alabanza a Dios y el amor al prójimo, sobre todo a los pobres, los más necesitados. El autor y director Mariano Moro logró transmitirnos con fidelidad el sólido mensaje del santo italiano y hacernos repensar nuestro papel en la sociedad. Muchas gracias a Cáritas por habernos acercado tan buen testimonio de humildad, de amor, de paz y de confianza en Dios. Gracias a las autoridades del teatro "La Rosa" por haber facilitado sus instalaciones para la presentación de la obra.

Patricio Paz y José Toccalino en la obra de teatro "Pobrecito"