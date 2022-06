Breves: Deportivas

DERROTA TRICOLOR Anoche, la Primera Caballeros del Ciudad de Campana cayó 3-2 ante San Lorenzo en el primer partido de la serie de Cuartos de Final de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). En la definición de este encuentro, el Tricolor dejó escapar dos match-ball consecutivos: ganaba 14-12 en el tiebreak, pero de allí en adelante fue todo del Ciclón. Los parciales de este primer juego fueron: 18-25, 29-27, 21-25, 25-18 y 14-16. La revancha se jugará el miércoles en el gimnasio San Martín de la Ciudad Deportiva del Bajo Flores. Y en caso de necesitar un tercer encuentro, la serie volverá a Campana el próximo sábado 2 de julio. En los otros cruces que comenzaron ayer, Ciudad de Buenos Aires venció 3-0 a Boca Juniors, mientras Defensores de Banfield superó 3-1 a Municipalidad de Lomas de Zamora. Mañana juegan River Plate vs Ferro Carril Oeste.



GOL DE ÁGUILA El campanense Germán Águila marcó ayer para Dock Sud desde los doce pasos, pero su tanto no alcanzó para evitar la derrota 3-2 que sufrió su equipo ante Fénix como visitante. El delantero de nuestra ciudad suma 7 tantos y es uno de máximos artilleros de la temporada de la Primera B Metropolitana. Por la tercera fecha del Torneo Clausura, ayer también jugaron: Comunicaciones 1-1 Defensores Unidos, Cañuelas 1-1 Tallere (RE), Ituzaingo 0-0 UAI Urquiza y San Miguel 0-0 Deportivo Armenio. Hoy se cierra la programación con Argentino de Quilmes vs Colegiales, J.J. Urquiza vs Deportivo Merlo y Los Andes vs Villa San Carlos. ADIÓS A EGIPTO El delantero campanense Diego Dorregaray informó a través de sus redes sociales que "ante las reiteradas faltas y constantes abusos del Ismaily SC ha rescindido unilateralmente" el contrato que tenía vigente con el club egipcio. "Fonito" había arribado a esta institución a principios de enero, después de una gran temporada en el Deportivo Cuenca de Ecuador, pero perdió respaldo tras el cambio de DT (había llegado con Juan Ignacio Brown, hijo del "Tata"). SEGUNDA DE RIVER Con goles de José Paradela y Braian Romero, River Plate venció anoche 2-1 como local a Lanús y sumó su segunda victoria en el Campeonato 2022 de la Liga Profesional. Así llegó a los 8 puntos y se ubicó temporariamente en la cuarta posición. También ayer, por esta quinta fecha del certamen, Newells le ganó 2-0 a Estudiantes en La Plata, alcanzó los 13 puntos y volvió a quedar como único líder. Los demás resultados del sábado fueron: Talleres 0-2 Central Córdoba, Defensa y Justicia 1-1 Vélez Sarsfield y Colón 0-1 Huracán. La programación continuará este domingo con cuatro encuentros: San Lorenzo vs Tigre (13.00), Platense vs Sarmiento (15.30), Racing Club vs Aldosivi (18.00) y Argentinos Juniors vs Arsenal (20.30). Y se cerrará mañana lunes con Patronato vs Independiente (15.30) y Atlético Tucumán vs Godoy Cruz (20.00).