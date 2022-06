Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 26/jun/2022. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 26/jun/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera C:

A Puerto Nuevo le faltó contundencia y debió conformarse con un empate ante Lamadrid Primera Nacional:

Villa Dálmine se presenta en Río Cuarto a la búsqueda de puntos muy necesarios Mario Smith, con el ADN Violeta El Historial:

Villa Dálmine segunda vez en Río Cuarto

Por Gustavo Belsué Automovilismo:

Rincón Tuerca Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Automovilismo:

Rincón Tuerca











rincontuerca@ubbi.com TURISMO CARRETERA: La categoria desarrolla este fin de semana otra fecha del campeonato en tierras entrerrianas en el autódromo de Concordia donde desde las 11 hs televisa la TV Pública. RECUPERAR: Sin duda que la llegada de las categorias de Fedenor es un momento muy especial para el autódromo de Baradero donde el automovilismo zonal recupera un lugar que marcó una parte importante del automovilismo y es muy bien recibido. FECHA: La fecha ya está establecida para el próximo 3 de julio para todas las categorias que componen la Federación donde vienen participando pilotos de Campana en diferentes propuestas. PRESENCIA: La presencia de Juan Carlos Muñoz, Silvestre Gallo , Gastón Gasperini, Adriano Zarantonello, Gonzalo Conti, Santiago Acuña, Cintia Bertozzi, Eric Damario marcaron la participación de los pilotos campanenses donde además hay posibilidades de sumarse otros pilotos locales. REGRESO: El regreso de Pablo Savastano a la alta competencia es una realidad porque ya decidió que el próximo 3 de julio arriba de su Ford K dará curso a esta vuelta que venía deseando tras tener el auto listo para ser parte de esta propuesta. SUMARSE: Y la decisión para sumarse a una categoría que viene desarrollando su espectáculo en el autódromo de Concepción del Uruguay donde los dirigentes de la misma esperan su llegada basado en que corren varias marcas pero aún nadie que represente al óvalo. DECIDIR: El alejamiento de no seguir en Alma está marcado por el difícil momento que viene la categoria y Savastano decidió tomar esta determinación y arrancar en el campeonato en tierras entrerrianas. ENCARAR: Como siempre lo desarrolló encaró este nuevo proyecto con su particular equipo con los trabajos propios de su hermano y de Martin Basilisco acompañado de sus sponsors donde ahora se le sumó la empresa M:G: Movimientos. TURISMO PISTA: Nueva presentación de la categoria durante este fin de semana con otro parque interesante de autos por otra carrera del campeonato en el autódromo de Toay en la provincia de La Pampa donde televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través de Carburando. PARTICIPAR: En esta propuesta está participando el representante de Zárate Leandro Cracco que está corriendo en la Clase Uno donde tiene todo cerrado para realizar todo el campeonato. PUESTO: Aunque no tiene definido hacer todo el año en la categoria Alma lo concreto es que Agostino Giordano estuvo en Concepción del Uruguay participando en la Clase Dos con el Fiat Uno donde clasificó vigésimo alcanzó el puesto décimo en la serie para en la final queda en el puesto décimo quinto con la motorización de Enrique Bustos y el chasis a cargo de Juan Sbarra. NOVENO: Viene de correr en la Clase Proam de la categoria Iame en el kartódromo de Zárate donde Gabriel De Lucca alcanzó el noveno lugar en la final con la atención de Sergio Capecce. PODER: Aunque nadie salió a confirmarlo en el equipo de Constanza Toledo actualmente corriendo y peleando el campeonato en karting en un futuro se podria estar subiendo a un auto con techo de una categoria zonal. GUSTAR: La realidad que la propia Constanza quiere y le gustaria llegar a esta posibilidad y se trabaja en función de esto lo que nos llevó a pensar que en lo inmediato un autito de la categoria de Benavidez será el próximo paso. Y el abuelo Antonio que dice? INCORPORAR: Continuando con el equipo de la señorita Toledo todo está encaminado en este tema de las carreras de los fines de semana y como se vienen organizando ahora acaban de incorporar a su Master Cheff don Juan Hernandez que tiene a su cargo las cuestiones gastronómicas. Mirá vos!! DEFINIR: No está definido quien ocupará esa butaca en el auto de Juancho Muñoz para la carrera de Julio en el autódromo de Baradero para el Fiat 600 que vienen participando en la Clase 850 cc donde el otro candidato es Santiago Acuña. RECUPERAR: Totalmente recuperada se la ve a Vicky Emma tras el vuelco en la última carrera de Montes en el Rally Mar y Sierra pensando ya en la próxima carrera si se llega con el auto su Ford Fiesta que esta en recuperación. LLEGAR: El óvalo de San Andrés de Giles fue el lugar donde se realizó otra carrera del Torneo de Ciclomotores donde el joven Fausto Ciaponi en la final llegó quinto y sumó puntos para el campeonato con la atención de su padre Duilio. HABLAR: El niño decidió volver a correr en karting en los próximos dias y ya lo habló con su padre que viene corriendo también en karting y le pidió empezar lo antes posible osea que Don Leonardo deberá empezar a preocuparse por el nene. CONFORME: Se presentó en la última carrera en Concepción del Uruguay en la Clase Tres de Alma donde con el Corsa clasificó décimo cuarto, llegó cuarto en la final terminó noveno lo que dejó muy conforme a Gaston Brown el representante de Lima. PRESTAR: Siguiendo con Gaston Brown en su taller posee el Fiat Uno listo para correr con el cual participó en Alma y ahora hay muchas posibilidades de prestar el mismo a un joven piloto campanense que se quiere incorporar a esta Clase de Alma. CONTINUAR: Si el campeonato de Alma el "Pájaro" Suarez quiere continuar en el TC 1100 con el auto que le alquila y atiende José Luis Iglesias dado que don Suarez se siente cómodo en la Clase. LLEGAR: Llegaron las nuevas motos eléctricas a la boutique de las motos en la esquina de Alberdi y Rawson con tres terminales que ponen sus mejores productos con bondades excelentes en este rubro. TC PISTA: La categoria llega una vez mas al autódromo de Concordia durante este fin de semana con otro parque importante de autos para realizar otra carrera del campeonato con televisión en directo desde las 11 hs por la TV Publica. MOTIVACION: En reciente nota televisiva Silvestre Gallo dejó entrever que la llegada de su familia con Natalia a la cabeza le da mucha motivación en fin de semana de carrera. Que tal! TERMINO: Vienen de correr en el circuito de San Andres Giles en el óvalo Miguel Roldan donde en la categoría de ciclomotores el piloto local Lisandro Acosta terminó en la final en el puesto séptimo con la preparación de sus ciclomotores por parte de su padre Juan Manuel. ATENDER: No se llegó a un acuerdo desde lo económico entre Ivan Gonzalez y Carlos Del Ponte para que este último le atienda el motor al representante de Zárate que viene corriendo en la categoria GT 900. NOVENO: La Copa Abarth viene de correr en el autódromo de Neuquén donde la representante de Zárate Julieta Galvez participó en la final llegando en el puesto noveno y sumando puntos para el campeonato. VENDER: La decisión nace después de la inesperada frustrada carrera en Concepción del Uruguay por parte del TC 1100 de la categoria Alma por un manejo lamentable de los organizadores que llevaron al equipo de Ignacio Lopez de vender el auto que está listo para correr. COMPRAR: Lo concreto es que ya se piensa en la posibilidad de comprar un auto para correr en la Clase Tres y se trabaja en este tema de cara al futuro para darle continuidad a la carrera del piloto donde Nacho Lopez también apuesta a esta posibilidad. Cambia todo cambia!! POSIBILIDAD: Apareció una posibilidad de un auto para la Clase Tres de Alma un Fiat Uno que ya corrió en la categoria podria ser dado para que Nacho Lopez utilice ese auto de ponerse de acuerdo con el dueño que ve con buenos ojos que el joven campanense utilice y ocupe esa butaca en su auto. TC REGIONAL: La categoria lleva al autódromo de La Plata sus tres clases para esta carrera tan especial GTA GTB y los chasis con pilotos invitados para desarrollar otra fecha del campeonato donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. UBICACION: El Turismo Nacional vienen de correr en Neuquen donde en la final se ubicó en el puesto vigésimo noveno. INVITADOS: Continuando con el Turismo Nacional se viene la carrera con pilotos invitados a desarrollarse en el autódromo capitalino utilizando el circuito número ocho y la clase dos finalmente confirmó que ellos también tendrán que tener su piloto invitado tras hablar con los dueños de los autos y también se confirmó que los pilotos de la Tres no podrán subirse a un clase dos. PARTE: Gaston Fernandez confirmó que este fin de semana sera parte de la carrera de los chasis del Regional con el Chevrolet en esta propuesta tan especial con los motores de Licalze y el chasis a cargo de Pierci. PODIO: Se presentó en la última carrera para los ciclomotores en el circuito de San Andres de Giles el representante local Joel Bequeruchi que en la final alcanzó de nuevo un podio con un tercer puesto con los ciclomotores que atiende Juan Acosta. VICTORIA: La carrera se desarrolló en la ciudad de Bragado para la categoria 360 donde el piloto local Enzo Valle se quedó con la victoria en su clase con su camioneta y segundo terminó su compañero de equipo el zarateño Juan Santillan para cerrar lo que fue un fin de semana deseado. TC BONAERENSE: La categoria visita el autódromo porteño para desarrollar otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos durante este fin de semana donde arrancan desde las 9.30 hs. VOLVER: En esta carrera está volviendo a la categoria Juan Pablo Galliano que con la cupecita Chevrolet estará participando en la Clase A con colores nuevos que presentará tal auto. ESPERAN: Aunque la idea está y el propio lo contó sus amigos esperan que Gonzalo Conti vaya a correr con el Fitito en la próxima carrera en Baradero en julio y comienza el campeonato. Arranca o no arranca? COMIDAS: Las comidas en el taller de Andres Rivero ya se hizo un clásico de todos los sábados al mediodia y el chef de nivel nacional resultó ser Oscar De BIase donde Moyano, Regginatto, Zanini entre otros por el momento nunca faltaron a este emprendimiento gastronómico con asistencia. QUINTO: Se corrió la segunda carrera del campeonato mundial de karting en Europa donde el representante argentino oriundo de Campana Santino Panetta terminó la final con el quinto lugar entre los treinta pilotos de todo el planeta que participaron en esta competencia. SERA CIERTO? Que en un plazo no muy largo el joven finalmente se sumará al mundo de las picadas dado que su auto está casi listo para empezar una nueva etapa deportiva en su vida.

P U B L I C I D A D