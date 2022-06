Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 28/jun/2022. Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 28/jun/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera Nacional:

Perdió 4-1 en su visita a Estudiantes de Río Cuarto y quedó anteúltimo por tener peor diferencia de gol que Tristán Suárez, que goleó a Atlético de Rafaela. También ganó Santamarina, que recortó distancia. El próximo lunes, el Violeta recibe a Alvarado. Con el correr de las fechas, Villa Dálmine se fue arrinconando solo contra las cuerdas y el pasado domingo, en Río Cuarto, recibió un golpe que lo llevó a la lona: la derrota 4-1 ante Estudiantes lo dejó en zona de descenso, una situación que no experimentaba desde la sexta fecha, cuando fue goleado 4-0 por San Martín de San Juan en el partido que desencadenó en la renuncia de Marcelo Franchini. De aquella situación pareció recuperarse con un empate ante Chaco For Ever y la victoria sobre San Telmo tras la asunción de Carlos Pereyra. Sin embargo, no pudo consolidar esa levantada y lo dicho: en las últimas semanas se fue arrinconando solo nuevamente contra las cuerdas. El domingo, ya sin "Jetín" como DT y con el interinato de Ángel Moretto, el Violeta repitió nuevamente errores defensivos que el León no le perdonó para nada. Con mucha contundencia, el elenco cordobés le facturó cada desacople y le terminó ganando de manera abultada, merecidamente, pero sin haber tenido muchos más argumentos que esa (para nada desdeñable) capacidad para concretar oportunidades. De hecho, en el transcurso de la primera parte, el conjunto de nuestra ciudad alcanzó la igualdad transitoria en su única llegada al área rival. Es que Moretto decidió un esquema 4-5-1 que dejó muy solo a Federico Martínez y llevó al equipo a depender casi en exclusividad de lo que pudiera generar Francisco Molina sobre la banda izquierda (gestó el empate por ese sector). En el complemento, el DT interino intentó mejorar el aspecto ofensivo con el ingreso de Ezequiel D´Angelo, pero Estudiantes prácticamente liquidó el pleito en 12 minutos, aprovechando ventajas y exhibiendo una efectividad envidiable (Belluschi y Reynaga definieron de gran manera). Fue la sexta vez en 21 fechas que Villa Dálmine recibió tres o más tantos en un partido (es el segundo equipo más goleado del certamen). Un dato que ilustra por sí solo la fragilidad defensiva de un conjunto que, actualmente, no logra encontrar certezas de las que agarrarse para ponerse de pie, tomar aire y seguir dando una pelea a la que todavía le restan 16 capítulos. Ese largo camino que todavía queda por delante es, hoy, la mejor noticia para el Violeta. Claro está: para poder sacarle provecho debe encontrar una forma acorde a sus limitaciones para poder transitarlo con el éxito necesario. El próximo lunes ante Alvarado tendrá la primera oportunidad para comenzar a reconstruirse. Porque, aunque no lo parezca, todavía está a tiempo de ganar este combate sin sufrir hasta el último round. Y a pesar de haber caído a la lona este domingo. EL PARTIDO Para jugar en Río Cuarto, el interino Moretto decidió dos cambios: Camisassa ingresó por el lesionado Tello, mientras Sagiovani reemplazó a D´Angelo. De esa manera, tácticamente, el equipo se paró 4-5-1, con Bertochi como volante central; con Camisassa y Sangiovani como volantes internos; con Albano y Molina abiertos sobre las bandas; y con Martínez como única referencia ofensiva. La apuesta era a controlar las bandas sin perder presencia en el centro del campo, para que Belluschi y Talone no tuvieran libertad en la zona de gestación. Esa disposición, al mismo tiempo, lo ponía lejos del área rival y le dificultaba la profundización. Igualmente, los primeros dos remates al arco fueron del equipo de nuestra ciudad: a los 6 minutos, Albano probó desde afuera del área tras una buena salida colectiva por derecha; y a los 9, Molina usó a sus compañeros de señuelos y terminó un contragolpe con un violento derechazo que se fue por sobre el travesaño. Pero más allá de esas acciones, la iniciativa la tenía Estudiantes, que ya había mostrado sus intenciones de ser prolijo en la salida para llegar a las bandas y, desde allí, buscar a su pareja de centroatacantes (Silba y Ferreira). Por eso resultó una sorpresa la forma en la que abrió el marcador a los 11 minutos. Es que Talpone lanzó un bochazo frontal desde la mitad de cancha que parecía no iba a generar complicaciones en el fondo Violeta. Sin embargo, la pelota sobró el salto a destiempo de Moreyra y por detrás suyo ingresó Silba, quien controló con el pecho (apareado por Arias) y sacó un potente zurdazo que se hizo inatajable para Sosa. De allí hasta la media hora de juego se vio una pobre imagen del equipo de nuestra ciudad, porque nunca encontró los caminos para llegar siquiera a Martínez y dependía exclusivamente de Molina para prosperar en el terreno (en mal estado, por cierto). Al mismo tiempo, defensivamente seguía achicando hacia atrás, sin coordinación al momento de presionar en torno al círculo central. Entonces, a los 18, Belluschi remató desviado desde buena posición. Y a los 27, tras un error de Arias para salir desde el fondo, Talpone desperdició una buena chance para aumentar diferencias. Recién después pudo salir Villa Dálmine, que se animó con remates de media distancia de Sangiovani y Camisassa. Claro: esas intenciones no eran producto de la confianza para probar desde puntos lejanos, sino que eran consecuencia de la falta de opciones para profundizar esas jugadas. A los 35, en una pelota parada, Estudiantes volvió a tener otra buena chance: Maffini apareció por el segundo palo y casi convierte al ganarle en el salto a Sosa dentro del área chica después de un rebote. Pero de estar cerca de ponerse 2-0 pasó a estar 1-1, porque el Violeta salió de esa acción por izquierda, Molina le ganó un balón que parecía ganado por García y cuando llegó al área tocó atrás para Camisassa, cuyo remate se desvió en un defensor y se coló junto al palo izquierdo de Olivera. Así, los dirigidos por Moretto se iban al descanso mucho mejor en el resultado que en el juego. Por eso no sorprendió que el interino realizara una variante en el vestuario: mandó a la cancha a D´Angelo en lugar de Albano para buscar una mejor administración de la tenencia. Sin embargo, el cambio que impactó en el desarrollo del juego fue otro: Reynaga salió al segundo tiempo en reemplazo de Ferreira en el local y sería determinante. A los 5 minutos, tras un ataque en el que Camisassa quedó muy solo y perdió el balón cuando se quiso mandar al área, Olivera sacó largo y fue Reynaga quien controló la pelota, giró y se la cedió a Belluschi, quien tuvo mucho tiempo y espacio (Bertcohi se metió en el área en vez de atorarlo) para decidir y ejecutar un preciso disparo contra el caño derecho de Sosa. Y ocho minutos después, en una acción que comenzó con un mal control de Pusula tras pase de Moreyra a la salida de un tiro libre, Marcich se escapó por izquierda y lanzó un centro que Reynaga aprovechó para sacar un cabezazo letal desde una posición lejana. Con esa contundencia, el local establecía distancias que parecían insalvables aunque todavía quedara media hora de juego por delante. Moretto sumó hombres en ataque (González y Zeinnedin por Sangiovani y Camisassa) y casi logra el rápido descuento: Olivera manoteó el remate cruzado de González, pero dejó viva la pelota y Martínez la empujó al fondo de la red. Sin embargo, la asistente Gisella Bosso anuló la conquista por offside y le clavó otro puñal al elenco campanense. Igualmente, la estocada final llegaría a los 25: Barraza no dudó en sancionar una mano de Facundo Gómez y, desde los doce pasos, Silba anotó el 4-1. Así, los últimos 20 minutos estuvieron claramente de más y al Violeta solo le sirvieron para comenzar a digerir una nueva decepción.

PUSULA, GÓMEZ Y MOREYRA SE RETIRAN CABIZBAJOS. LA DEFENSA NO OFRECIÓ GARANTÍAS Y RECIBIÓ SIETE GOLES EN LOS ÚLTIMOS DOS PARTIDOS.



SÍNTESIS DEL PARTIDO ESTUDIANTES (4): Brian Olivera; Martín García, Gastón Arturia, Gonzalo Maffini, Sasha Marcich; Nicolás Talpone, Francisco Romero, Fernando Belluschi, Enzo Coacci; Javier Ferreira y Luis Silba. DT: Marcelo Vázquez. SUPLENTES: Adrián Peralta, Maximiliano Padilla, Ezequiel Bonacorso, Gastón Bottini, Ramiro Balbuena, Marcos Arturia y Renzo Reynaga. VILLA DÁLMINE (1): Alan Sosa; Gabriel Pusula, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Ramiro Arias; Nicolás Bertochi; Valentín Albano, Rafael Sangiovani, Braian Camisassa, Francisco Molina; y Federico Martínez. DT: Ángel Moretto. SUPLENTES: Francisco Salerno, Diego Martínez, Gino Olguin, Nicolás González, Ezequiel D´Angelo, Franco Costantino y Nadir Zeinnedin. GOLES: PT 11m Luis Silba (E) y 36m Braian Camisassa (VD). ST 5m Fernando Belluschi (E), 12m Renzo Reynaga (E) y 25m Luis Silba, de penal (E). CAMBIOS: ST Reynaga x Ferreira (E) y D´Angelo x Albano (VD), 13m Bottino x Coacci (E), 15m González x Sangiovani (VD) y Zeineddin x Camisassa (VD), 22m Olguin x Arias (VD) y Balbuena x Belluschi (E), 28m Arturia x Silba (E) y Bonacorso x Talpone (E) y 42m Martínez x Molina (VD). AMONESTADOS: Reynaga (E); Bertochi, Gómez y Camisassa (VD). CANCHA: Estudiantes de Río Cuarto. ÁRBITRO: Julio Barraza.

FEDERICO MARTÍNEZ QUEDÓ AISLADO EN EL ESQUEMA 4-5-1 QUE PLANTEÓ EL VIOLETA EN RÍO CUARTO





BERTOCHI JUGÓ RETRASADO Y NO GRAVITÓ EN EL DESARROLLO.





EL REMATE DE BRAIAN CAMISASSA VA CAMINO AL FONDO DE LA RED: FUE EL TRANSITORIO 1-1 Y, TAMBIÉN, EL TERCER GOL DEL MEDIOCAMPISTA EN LO QUE VA DE LA TEMPORADA.





MOLINA FUE NUEVAMENTE LO MEJOR DEL VIOLETA: HABÍA PARTICIPADO DE LOS TRES GOLES ANTE DEPORTIVO MADRYN Y EL DOMINGO GESTÓ TAMBIÉN EL TRANSITORIO 1-1.



GANARON TRISTÁN Y SANTAMARINA La 21ª fue una de las peores fechas del campeonato para Villa Dálmine. No solo porque fue goleado por Estudiantes de Río Cuarto, sino también por las victorias de Tristán Suárez (4-0 como local a Atlético de Rafaela, otro de pésima campaña) y Santamarina (2-1 a Agropecuario como visitante). De esta manera, el Violeta quedó con la misma cantidad de puntos que el Lechero, pero con peor diferencia de gol. Por ello se ubica en el 36º y anteúltimo lugar y a tan solo tres puntos del colista Santamarina. Los resultados positivos para esta pelea por la permanencia fueron las goleadas que sufrieron San Telmo (cayó 4-0 ante Independiente Rivadavia en Mendoza) y Atlético de Rafaela (el mencionado 0-4 en Ezeiza). La Crema, que todavía no tuvo fecha libre, quedó a dos puntos de la zona roja. Mientras San Telmo, a tres, al igual que Flandria, que perdió 2-0 con Temperley (que ganó aire importante). Después aparecen Almirante Brown (perdió 2-0 con Deportivo Madryn y llegó a 13 partidos sin victorias), Atlanta y Sacachispas (igualaron 0-0 en Villa Soldati), todos con 21 unidades. En la cima de la tabla, San Martín de Tucumán volvió a ubicarse como escolta, a seis puntos de Belgrano de Córdoba, luego de vencer 1-0 como local a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Los demás resultados de esta 21ª fecha fueron: Quilmes 0-0 Gimnasia (M), Instituto 1-0 Estudiantes (BA), Deportivo Morón 1-1 Gimnasia (J), Alvarado 0-1 Belgrano, Almagro 0-1 Deportivo Riestra, Deportivo Maipú 1-1 All Boys, Mitre 0-1 San Martín (SJ), Ferro Carril Oeste 0-0 Chaco For Ever, Nueva Chicago 0-2 Güemes y Defensores de Belgrano 2-0 Chacarita.

