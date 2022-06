Vencieron a El Junior y Del Pino, respectivamente, y lograron su tercera victoria en fila. En cambio, San Luciano les perdió pisada tras caer con Otamendi. También ganaron Villanueva, Barrio Lubo y Desamparados. El domingo se disputó la tercera fecha del Torneo Apertura de la Primera A de la Liga Campananse de Fútbol, que sigue mostrando a Defensores de La Esperanza y La Josefa en lo más alto de la tabla de posiciones, luego de que ambos equipos consiguieran su tercera victoria consecutiva. El Verdinegro, último campeón de la Liga Campanense (en enero se coronó en el Torneo 90 Años), superó una dura prueba frente a El Junior, dado que rápidamente quedó 2-0 abajo en el marcador. Sin embargo, sobre el cierre del primer tiempo, Joel Cerrudo estableció el descuento con su quinto tanto personal en el campeonato (posteriormente sería expulsado). En el segundo tiempo, el Defe dio vuelta el partido con goles de Thomas Solís y Maximiliano Díaz. De esa manera llegó a los 9 puntos y marcó tres goles por tercer encuentro consecutivo. En cambio, El Junior sigue sin poder sumar en este torneo. Por su parte, La Josefa también debió remontar el resultado para alcanzar su tercer éxito en fila: comenzó perdiendo 1-0 ante Del Pino, primer equipo que le marca goles en este certamen. Sin embargo, pudo recuperarse y con tantos de Nicolás Rapuzzi, Pablo Tornatori y Facundo Rodríguez dio vuelta el marcador. Igualmente, su rival no bajó los brazos y logró descontar para el 3-2 final (Cristian Torres y Tomás Fumeau anotaron para Del Pino, que se quedó en 4 unidades). El que no pudo alcanzar su tercer triunfo en fila fue San Luciano, que perdió 1-0 frente a Otamendi. Para el Tricolor, que festejó gracias al gol de Nicolás Bravo, fue su primera victoria en este Torneo Apertura, resultado que le permitió llegar a los 4 puntos. En cambio, San Luciano se quedó con 6 y fue alcanzado por Villanueva, que le ganó 1-0 a Leones Azules con gol de Carlos Paredes y así obtuvo su segundo éxito consecutivo. Además de Del Pino y Otamendi, otros tres equipos suman ahora 4 puntos. Barrio Lubo llegó a esa línea al vencer 4-2 a Albizola con tantos de Luciano Bucci (2), Luis Soler y Javier Tejera. En cambio, para los del Km 70, que también tienen 4 unidades, marcaron Luciano De la Canal y Joaquín Surace. El quinto equipo con póker de puntos es Desamparados, que el domingo le ganó 2-1 a un San Felipe que no puede levantar cabeza. Maximiliano Mercau y Matías Rueda anotaron los goles del elenco de Villanueva, mientras Juan Morales convirtió para el Aurinegro. Por la cuarta y próxima fecha se disputarán los siguientes enfrentamientos: Defensores de La Esperanza vs Otamendi, La Josefa vs Barrio Lubo, San Luciano vs Del Pino, Villanueva vs Albizola, Desamparados vs El Junior y San Felipe vs Leones Azules.

DESAMPARADOS SUPERÓ 2-1 A SAN FELIPE CON TANTOS DE MAXIMILIANO MERCAU Y MATÍAS RUEDA (FOTO: BRENDA DÍAZ / JMV FOTOGRAFÍAS).





BARRIO LUBO LE GANÓ 4-2 A ALBIZOLA CON GOLES DE LUCIANO BUCCI (2), LUIS SOLER Y JAVIER TEJERA (FOTO: MARTINA SÁNCHEZ)





OTAMENDI LE QUITÓ EL INVICTO A SAN LUCIANO: LE GANÓ 1-0 CON GOL DE NICOLÁS BRAVO.