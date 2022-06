En el Día de las y los Trabajadores del Estado, el gremio ATE llevó adelante un paro

Fue para protestar por la decisión de levantar la jornada no laborable en establecimiento educativos de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, en Campana también se realizó un agasajó a las afiliadas. El Día de los y las trabajadoras del Estados, el gremio de ATE debió transcurrirlo en huelga, debido a la decisión del gobierno bonaerense de levantar la jornada no laborable en establecimiento educativos que dependen de Provincia. Así se lo confirmó a La Auténtica Defensa la secretaria general de la seccional Campana de ATE, Patricia Acosta. "Desde la Dirección General de Escuelas llegó una disposición ordenando a los auxiliares y docentes estar en las escuelas, por lo que ATE Provincia y Nación determinaron el paro", precisó. De acuerdo manifestó la CTA Autónoma, la central obrera que nuclea al ATE, a través de su página web, hubo "más del 80 por ciento de adhesión" convocada por los trabajadores "en reivindicación de su derecho por el día del estatal". Para la CTA-A, la disposición de provincia afecta "el derecho, no solo de los trabajadores y trabajadoras auxiliares, sino también al resto de los trabajadores, como en el caso de docentes, conductores de vehículos especiales, lancheros del Delta de la provincia". Por su parte, Oscar De Isasi, secretario general de ATE provincia, saludó a los y las trabajadoras en su día y reafirmó "el compromiso de seguir peleando por salarios dignos, convenios colectivos de trabajo que dignifique y jerarquicen las tareas, el acceso a la estabilidad laboral y la designación de personal, entre otras cosas". "Lamentablemente, desde la Dirección General de Escuelas por medio de una resolución, se ha planteado negar el derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras de la educación pública de tomarse el Día del Trabajador y Trabajadora del Estado, siendo convocados a trabajar como cualquier jornada laboral. Desde ATE pedimos primero por nota que se se recapacite y deje sin efecto esa resolución, pero al no haber respuesta alguna, hemos decidido un cese de actividades en formar de paro", explicó De Isasi. Y amplió: "Los trabajadores y trabajadoras de la educación, los auxiliares, los de mantenimiento, administrativos y docentes son estatales, y además son estatales que hacen tareas importantes, garantizando todos los días las políticas de educación pública abriendo las escuelas, o el alimento para 1 millón 700 mil pibes en los comedores escolares". Además, en Campana, este lunes se organizó un agasajo a afiliados de ATE por el Día de los y las trabajadores estatales. Fue en la sede de Udocba, que prestó sus instalaciones para que pudieran disfrutar con comodidad las integrantes del gremio ATE.

