ENCUENTRO Y RESPUESTA

El presidente Alberto Fernández mantuvo un encuentro a solas por primera vez con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, con quien abordó la disputa por la soberanía de Malvinas en medio de un clima de tensión. "Me reuní con Boris Johnson, que me había pedido. Él valoró la posición de Argentina frente al conflicto de Ucrania y Rusia, escuchó con atención las particularidades de la posición argentina y le planteé francamente, ´Quiero ser honesto con usted, es muy difícil que podamos hablar de algo si antes no hablamos de Malvinas´", resaltó el jefe de Estado. En diálogo con la prensa argentina que viajó a Múnich tras cerrar su participación en la Cumbre del G7, Fernández hizo un relato sobre su conversación con el primer ministro británico: "Solo le pido que cumplan con las resoluciones de Naciones Unidas", le dijo. "Él me dio su posición que es la que ya todos conocemos del Reino Unido y le dije que esperaba que pronto reflexionen y ver de qué manera retomamos las negociaciones", enfatizó el Presidente.

PROTESTA VERDE

Luego del fallo de la Corte Suprema norteamericana, que derogó el derecho al aborto, grupos feministas y militantes se manifestaron en la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, ubicada en el barrio porteño de Palermo. La dirigente Cele Fierro -del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)- aclaró que se trató de la primera acción en respuesta al "fallo reaccionario de la Corte norteamericana sobre el derecho a decir sobre nuestro cuerpo". "Nuestros derechos que conquistamos tienen que seguir defendiéndose en el marco de este sistema capitalista y patriarcal. Es en la calle donde conquistamos derechos y es en la calle donde los defendemos", sostuvo. "Un derecho conquistado en los 70 y que hoy, ante esta avanzada antiderechos, comienzan a cuestionarse y a retroceder. Por eso es central el apoyo internacional, como lo fue en su momento con la marea verdea y el apoyo de nuestras compañeras y compañeros del resto de los países. Y también dejar en claro que esta lucha trasciende las fronteras", agregó la referente feminista.

LAS MÁS CARAS

Tres ciudades argentinas se encuentran dentro de la lista de diez centros urbanos con el precio de la vivienda por metro cuadrado más caro de América Latina, según un estudio realizado por la empresa Mercado Libre. El estudio, que abarcó a un total de 80 ciudades de Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y México, analizó la evolución del mercado inmobiliario a nivel regional y se centró en los centros urbanos con el metro cuadrado más caro de la región en términos de población a través del análisis de 3 millones de propiedades que se encuentran en venta en las publicaciones activas de la plataforma. Según el informe, la ciudad con el metro cuadrado más caro de la Argentina es San Martín de los Andes (Neuquén), que presenta un valor por metro cuadrado que ronda los 2.520 dólares y que se ubica como la séptima más cara de la región. La Ciudad de Buenos Aires se posiciona novena entra las más caras de la región a la hora de invertir en un inmueble, con un metro cuadrado promedio de 2.419 dólares.

OBJETIVO CIVIL

Un misil ruso destruyó este lunes un centro comercial de Ucrania cuando adentro había más de 1.000 personas, según denunció el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. El ataque se produjo en la ciudad de Kremenchuk, en el centro-este del país, y causó la muerte de al menos 10 personas y dejó otras 40 heridas de las cuales nueve se encuentran en estado crítico, de acuerdo con el jefe de la administración regional de Poltava, Dmytro Lunin. Lunin denunció el ataque como "crimen de guerra" y "crimen contra la humanidad", y dijo que era un "acto cínico de terror contra la población civil".