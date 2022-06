Kiosqueros no cargarán SUBE por tres días en reclamo de un mayor margen de ganancia

La medida fue anunciada por el sindicato Unión de Kiosqueros de la República Argentina y durará desde este martes 28 de junio al jueves 30. La Unión de Kiosqueros de la República Argentina informó que desde este martes 28 de junio al jueves 30 los kioscos de todo el país no cargarán SUBE por una medida de fuerza. En un comunicado el sindicato reclama un mayor margen de ganancia en lo que corresponde al servicio de carga de la tarjeta SUBE. Allí también sostienen que existe un desequilibrio en los gastos en cuanto a equipamiento y recurso humano que afrontan los kiosqueros. "El margen de ganancia para el kiosquero que brinda el servicio es ínfimo y además tiene que comprar los insumos. Estamos trabajando sin ningún tipo de ganancia", sostuvo el delegado de Ukra Santa Fe en diálogo con el medio de la provincia. "Para que se termine la especulación con las tarjetas de Sube, por un valor único en todo el país de las tarjetas, para que las empresas monopólicas no destruyan el sistema. Por esos motivos debido a la falta de respuestas del Estado Nacional vamos al paro con el servicio de carga de Sube martes 28, miércoles 29 y jueves 30 apoyemos a los colegas de todo el país", informaron el viernes pasado en su cuenta de Instagram el sindicato. Actualmente la comisión que reciben por cargar una tarjeta corresponde al 0,5%, es decir un monto mínimo que no cubre los gastos adquiridos para poder tener acceso a la carga. Ante ello la mayoría de los comerciantes del país acatarán la medida que regirá hasta el próximo jueves, aunque con posibilidad de que se extienda.

Actualmente la comisión que reciben por cargar una tarjeta corresponde al 0,5%