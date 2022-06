Dra. Natacha De Grazia

Los corticoides son hormonas pertenecientes al grupo de los esteroides producidos por las glándulas suprarrenales, los cuales son indispensables para el buen funcionamiento del organismo. Tienen una gran variedad de funciones fisiológicas como regular la inflamación y el sistema inmune, intervenir en el metabolismo de los hidratos de carbono y las proteínas, intervienen también en la respuesta al estrés. La industria farmacéutica ha sido capaz de crearlos de manera artificial como medicamentos en forma de inyecciones, pastillas, cremas, inhaladores, entre otros. En medicina se emplean fundamentalmente para tratar con mucha eficacia enfermedades inflamatorias y alérgicas, por ejemplo, asma, eczema o dermatitis atópica, rinitis y conjuntivitis alérgica. También, se usan en otras afecciones como artritis reumatoide, lupus o en casos de trasplantes de órganos. Si un paciente recibe corticoides sistémicos durante pocos días por año, tendrá pocos efectos secundarios o ninguno. Si repite muchos pulsos varias veces al año o las dosis son muy altas o reciben corticoides por períodos muy prolongados pueden aparecer efectos indeseables: hipertensión arterial, glaucoma, cataratas, aumento de peso, diabetes, dispepsia, etc. El uso crónico de los corticoides inhalados pueden producir a nivel local candidiasis orofaríngea, tos irritativa y disfonía. Estos efectos pueden reducirse mediante el uso de espaciadores, enjuague oral post inhalación, y emplear la dosis mínima adecuada a la severidad. En nuestro medio es frecuente que el paciente consiga los corticoides sin receta y los emplee según le parece, sin control o supervisión médica. Otro problema es la falta de atención especializada de la enfermedad de base por la cual muchos pacientes reciben repetidas dosis de corticoides en salas de emergencia donde en muchos casos los médicos de guardia no tienen disponible el historial del paciente y no tienen otra opción para el episodio agudo que indicar corticoides. Los corticoides son una herramienta muy valiosa para el tratamiento de diversas enfermedades y salvan innumerables vidas. Pueden ser peligrosos si no se eligen con cuidado porque no todos son iguales en cuanto a su potencia. Lógicamente los sistémicos, ya sean orales o inyectables, son más riesgosos que los bronquiales inhalados y los intranasales. Siempre deben ser indicados en forma individualizada y con responsabilidad por ese motivo es el médico quien debe elegir cuál es el adecuado en cada caso, la vía de administración más apropiada y el tiempo correcto de uso para evitar los posibles efectos adversos.



