Alejandra Dip Ajmaq- cib. expansión del aura- la palabra- la armonía. Pecado-perdón. Ajmaq, día para dar y pedir perdón por todos los errores cometidos. Día para tratar de prevenir errores. Día reconciliador. b´elejeb- bolon- nueve. Deidad el joven jaguar. Aprendizaje-maestria- crisis Animal de poder: la abeja. Piedra: cuarzo rosa. B´elejeb ajmaq. Hoy debemos pedir orientación para hacer el bien y evitar hacer el mal, porque si estamos fuera de nuestro centro hoy se pueden multiplicar los errores, en este día podemos conectar con la pureza que trae ajmaq. La evolución que lleva a la realización, y para llegar ahí necesitamos corregir los errores. Purificación del resultado , es símbolo de evolución. Esta energía también nos ayuda a borrar todo tipo de culpa. Muchas veces cuando uno se equivoca y lo reconoce, después hay culpa asociada a eso, y en este día no solo podemos pedir para tener claro el camino de no volver a cometer los mismos errores y de estar en el camino evolutivo, a no cargar con las culpas por eso. Día para dar gracias por el bienestar físico y material. Energía que ayuda a generar conciencia, prudencia, equilibrio, sagacidad, talento, fuerza cósmica y sabiduría ancestral. Hoy podemos tener la garra suficiente, la intrepidez, la fuerza y las estrategias también , para sortear todo tipo de obstáculos que se nos presenten. El numero 9 nos pide ser maestros, capacitarnos, el conocimiento es poder, cuando aparece el jagua es significado de poder, el jaguar siempre es símbolo de poder, salir adelante a pesar de la adversidad. Contaremos con mucha capacidad física para trabajar, incansables!! Que los que no quieren hacer nada, se abusen de nuestra energía. Podemos cuestionarnos cosas y cuestionar también, evitemos que esos cuestionamientos sean excesivos para no llegar a un enfrentamiento, a una pelea. Esta es la energía de la espiral evolutiva. Seamos seres de luz y busquemos verdades trascendentales, y usemos esa garra para superarnos! In lak´ech



