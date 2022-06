Breves: Deportivas

GOL DE LEO SIGALI El campanense Leonardo Sigali marcó el tercero de los cinco tantos que Racing convirtió en su goleada 5-0 sobre Aldosivi de Mar del Plata. El marcador central definió cruzado tras recibir una linda asistencia de Emiliano Vecchio dentro del área y le dedicó el tanto a Nery Domínguez, quien se despidió de La Academia en este encuentro (ingresó por Sigali, justamente). Ese domingo también jugaron: San Lorenzo 1-1 Tigre, Platense 0-0 Sarmiento y Argentinos 1-1 Arsenal. Anoche se cerró la fecha con Patronato 3-1 Independiente y Atlético Tucumán 1-1 Godoy Cruz. Los líderes son Newells (13 puntos) y Gimnasia (11) y por detrás aparecen Racing, Boca y Platense (todos con 9).



BOCA VS CORINTHIANS Esta noche comienzan los Octavos de Final de la Copa Libertadores de América 2022. Y el primer equipo argentino en abrir su serie será Boca Juniors, que visita a Corinthians desde las 21.30 horas. Los otros dos duelos de hoy serán: Emelec vs Atletico Mineiro y Paranaense vs Libertad de Paraguay. En tanto, por los Octavos de Final de la Copa Sudamericana, Unión de Santa Fe enfrentará hoy como visitante a Nacional de Montevideo desde las 19.15 horas. El otro choque de este martes de este certamen será entre Colo Colo e Internacional de Porto Alegre. PRIMERA C: FECHA 2 El domingo culminó la segunda fecha del Torneo Clausura y la buena noticia para Puerto Nuevo fue la derrota de San Martín, que cayó 1-0 en su visita a Luján. De esa manera, el conjunto de Burzaco sigue con 14 puntos y no se despegó de la zona baja de la Tabla General que tiene a El Porvenir con 12 unidades y al Portuario con 10. Los demás resultados fueron: Excursionistas 2-1 Central Córdoba (R), Atlas 3-0 Sportivo Italiano, Claypole 3-0 Leandro N. Alem, Argentino de Merlo 2-1 Berazategui y Laferrere 0-2 Real Pilar (próximo rival de Puerto Nuevo). Así, Claypole y Deportivo Español mandan en el Clausura con 6 puntos. TC PISTA: ABELLA FUE 28º El fin de semana, en Concordia, se disputó la séptima fecha de la temporada del TC Pista, que tuvo nuevamente como protagonista a Sebastián Abella (Dodge): el intendente de nuestra ciudad completó los 20 giros de la final y culminó en el 28º puesto entre los 36 autos que largaron la prueba. El ganador fue Otto Fritzler (Ford), que logró su segunda victoria del año y trepó al tercer puesto del campeonato que lidera Santiago Álvarez (Dodge) y que tiene como escolta a Facundo Chapur (Torino). En tanto, la final del Turismo Carretera fue ganada por Germán Todino (Torino), mientras Matías Rossi (Toyota) y Agustín Canapino (Chevrolet) completaron el podio. Así, el Titán de Arrecifes, ganador de tres fechas en el año, se mantiene como líder del campeonato. La próxima cita será el 17 de julio en Posadas.