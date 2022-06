La diputada Alonso recibió a representantes gremiales para avanzar en la ampliación de derechos laborales

Fue en el marco de la Comisión de Trabajo que la diputada campanense preside en la Legislatura bonaerense. "El trabajo mancomunado de la política y sindicatos puede beneficiar no solo a los y las estatales, sino fundamentalmente a los y las usuarias de los servicios públicos", destacó. La diputada provincia Soledad Alonso recibió a representantes gremiales del Estado para avanzar en la ampliación de derechos para los y las trabajadoras bonaerenses. En ese sentido, la legisladora señaló que estos esfuerzos no redundan solo en beneficios para quienes prestan los servicios, sino principalmente a los y las usuarias, vecinos y vecinas que pagan sus impuestos y necesitan calidad y agilidad por parte de las dependencias del gobierno provincial. La reunión se dio en el marco de la Comisión de Trabajo que la diputada campanense preside en la Legislatura bonaerense. Participaron representantes de la Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliaria (AERI), quienes mantuvieron un encuentro de trabajo con Alonso y Ariel Archanco, diputado provincial y miembro de la Comisión de Trabajo. "En el día de hoy se llevó a cabo una primera reunión con vistas a la presentación del convenio colectivo para ARBA, en el mismo estuvieron presentes la diputada provincial y presidenta de la Comisión de Trabajo de la HCD, Soledad Alonso; el diputado provincial, Ariel Archanco; el secretario general de AERI, Daniel Locuoco; y el secretario Gremial de AERI, Roberto Sequeira", precisó el gremio en un comunicado. AERI viene peleando por la concreción de un Convenio Colectivo, hoy su objetivo central. "Es muy importante, no solo como presidenta de la Comisión de Trabajo, poder escuchar las necesidades de los sindicatos específicos de los organismos de la provincia de Buenos Aires", manifestó Alonso. Y añadió: "Mi experiencia como trabajadora y sindicalista me permite conocer de cerca cómo beneficia y jerarquiza tener un convenio colectivo. Además de tener una muy buena ley marco del Estado de la provincia de Buenos Aires, es imperioso y necesario para los trabajadores tener un convenio colectivo que garantice sus derechos y les permite ofrecer un servicio de mayor calidad". "La idea que se pueda contar con un CCT es importante y los representantes de los trabajadores nos trasladaron, a Ariel Archanco como a mi, esta necesidad. El trabajo mancomunado de la política y sindicatos puede beneficiar no solo a los y las estatales, sino fundamentalmente a los y las usuarias de los servicios públicos", destacó Alonso.

De la reunión participaron representantes de la Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliaria (AERI) junto a Alonso y Ariel Archanco, diputado provincial y miembro de la Comisión de Trabajo.