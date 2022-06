Se incorporaron el arquero Joaquín De los Reyes y el mediocampista ofensivo Leonardo Sosa. Anteriormente lo habían hecho Rodrigo Hernández, quien ya debutó ante Lamadrid, y Tomás Bellido. El Portuario visita el domingo a Real Pilar. Entre Apertura y Clausura, Puerto Nuevo tenía la posibilidad de sumar cuatro nuevos jugadores y la aprovechó al máximo. Después de haber confirmado los arribos de Rodrigo Hernández (debutó frente a Lamadrid) y Tomás Bellido, la institución del barrio Don Francisco anunció ayer la incorporación del arquero Joaquín De los Reyes y el mediocampista ofensivo Leonardo Sosa. Con 23 años, el correntino De los Reyes llega al Portuario para ofrecerle competencia real en el puesto a Javier Balbuena, dado que Tabaré Benítez ha sido, hasta el momento, solamente alternativa para cuando el arquero no ha podido jugar por lesión o suspensión. Su trayectoria marca pasos por Boca Unidos de Corrientes, Comunicaciones de Mercedes (Corrientes), Victoria de Curuzú Cuatia, San Martín de Formosa y Crucero del Norte (Misiones). Por su parte, Sosa (29 años) también es correntino y también ha desarrollado la mayor parte de su carrera en dicha provincia, con experiencias en Central de Goya, Huracán de Goya, Victoria de Curuzú Cuatia, Atlético Bella Vista, Cañonazo de Lavalle y Atlético Elortondo (Santa Fe). Con estos cuatro nombres, Sergio Desilvestri fortalece, principalmente, el juego de mitad de cancha hacia adelante, donde se desempeñan Hernández, Bellido y Sosa. Incluso, tendrá muchas alternativas porque en el plantel ya estaban (y siguen) Rodrigo Martínez, Enzo Ritacco, Selem Lojda, Enzo Moreno y Lucas Cajes para cumplir esas funciones de acompañar a los centrodelanteros Gastón Cueto y Maximiliano Maciel. El entrenador reconoció que se buscó otro "9" y se apuntó especialmente a Antonio Samaniego, quien no pudo destrabar su salida de Deportivo Español (el Gallego mantiene una deuda con "Toni") y, finalmente, no logró concretar su regreso al barrio Don Francisco. EL DOMINGO Por la tercera fecha del Torneo Clausura, Puerto Nuevo estará visitando el domingo a Real Pilar, en un partido que se jugará desde las 15.30 horas, con arbitraje de Rodrigo Pafundi. La programación se iniciará el sábado con dos encuentros: El Porvenir vs Luján y Central Córdoba (R) vs Atlas. Luego, el domingo, jugarán: San Martín vs Laferrere, Leandro N. Alem vs Victoriano Arenas, Sportivo Italiano vs Claypole, Midland vs Liniers y el mencionado Real Pilar vs Pilar. Finalmente, el lunes se cerrará la fecha con Lamadrid vs Argentino de Merlo y Deportivo Español vs Excursionistas.

JOAQUÍN DE LOS REYES ES ARQUERO Y HA PASADO POR BOCA UNIDOS Y CRUCERO DEL NORTE.





LEONARDO FABIÁN SOSA TIENE 29 AÑOS Y SE DESEMPEÑA COMO MEDIOCAMPISTA OFENSIVO.