La Charla-Debate entre Giordanelli y Armesto, con fecha confirmada en el HCD

Organizado por FM Swing, el encuentro tendrá lugar mañana a partir de las 17:45, después de la suspensión de la semana pasada. La entrada es libre y gratuita.

"Es realmente maravilloso contar con estos dos grandes amigos de la política local, quienes podrán comentarnos como se vivía la política en otros tiempos y por supuesto como se vive hoy día, ya que ambos exponentes periódicamente se manifiestan en los medios, por ser hombres de gran trayectoria y de consulta", señala Rubén Dusac, quien oficiará de moderador en la charla "La política en otros tiempos" que tendrá lugar este jueves 30 a partir de las 17:45 en el Salón Blanco del HCD.

Organizado por el dueño de FM Swing, los protagonistas serán Alberto Armesto y Alberto Giordanelli. "En esta oportunidad -comentó Dusac- serán de la partida dos grandes exponentes de la politica local. Alberto Giordanelli (UCR) quien ha sido presidente de la Juventud Radical de la Pcia de Bs As, legislador Provincial, funcionario del Gobierno Nacional, entre otras actividades dentro de este partido centenario, y Alberto Armesto (PJ) ex funcionario Municipal, subsecretario de Gobierno, Ex jefe de la UDAI Campana, de familia de gran trayectoria política, ya que su padre fue intendente de Campana, legislador Nacional, su tío legislador Provincial".

Según explicó Dusac, la entrada es libre y gratuita, y luego de la exposición "se podrán realizar preguntas y debatir en un gran ámbito de pluralidad como lo es el Salón Blanco de nuestro Honorable Concejo Deliberante".