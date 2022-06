P U B L I C



Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. ILUMINACIÓN EN ARIEL DEL PLATA "Buenos dias, hemos solicitado la reparación de proyectores lumínicos sobre calle Reyes, entre Bravo y Aguiar. Estos proyectores dejaron de funcionar a fin de abril pasado y aún no se han reparado. Cabe destacar que esta iluminación es fundamental para el barrio Ariel, dado que es el acceso desde la colectora sur al mismo y también se ubica en el sector la parada del colectivo local a Zarate. Adjunto fotos ilustrativas", nos escribió Jorge.



SIN AGUA "Fui al cementerio y me encontré con que no había agua para limpiar los floreros. Es una verdadera vergüenza!! Después quieren cobrar con los impuestos y el mantenimiento. En realidad no habría que pagarlos! Por favor difundir, muchas gracias" escribe Luis.