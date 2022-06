El Padre Grassi deberá estar preso por dos años más

P U B L I C



Está alojado en Campana. La Cámara de Apelaciones de Morón rectificó su condena y la extendió hasta el 30 de mayo de 2028. La Cámara de Apelaciones de Morón hizo lugar este martes a un recurso presentado por la querella sobre el cómputo de la pena y ahora el sacerdote alojado en Campana que cumple una pena de 15 años de cárcel por abuso sexual no saldrá de prisión en 2026 sino en 2028. El abogado de la querella, Juan Pablo Gallego, sostuvo en la apelación que el cómputo de la pena que dejaba libre a Grassi en 2026 "violaba las garantías de la víctima" por la aplicación del 2X1 que "emergía de una norma no vigente" y explicó el error de cálculo: "Por ejemplo, la del 23 de octubre de 2002, ese día, Grassi se escapó de un canal de televisión en el baúl de un vehículo. Sin embargo, ese día estaba computado como vivido en prisión". Pero no fue lo único. "La Ley 24.390 no resulta de aplicación al caso, ya que la demora en la finalización del proceso se produjo debido a las articulaciones dilatorias de la defensa", citó en alusión a la reglamentación del beneficio del 2X1. "Expliqué al tribunal que el cómputo era erróneo y que, además, no le correspondía el derogado beneficio", destacó Gallego. La causa que comenzó a investigarse en 2002, aunque la primera denuncia de un chico abusado data de 1991, a la que se sumó una segunda por malversación. Los dos años de prisión por haber usado donaciones en beneficio propio se fusionaron con los 15 de la condena original de 2009, y eso fue ratificado por Corte en 2020.

Grassi fue condenado por abuso sexual de menores y malversación de fondos.