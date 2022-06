DEUDA TOTAL La deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal residual subió US$ 6.488 millones respecto de diciembre pasado y alcanzó en el primer trimestre a los US$ 274.355 millones, según informó el INDEC. El aumento se debió principalmente a los US$ 3.662 millones que incrementó el Gobierno y por US$ 2.541 millones generados por el sector de sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro. Según el informe oficial de Balanza de Pagos, que difundió el organismo, las sociedades captadoras de depósitos también registraron un alza en su endeudamiento externo por US$ 264 millones. El Banco Central y otras sociedades financieras registraron aumento menores en sus saldos, por montos que alcanzaron los US$ 19 millones y US$ 2 millones, respectivamente.



SIN DECLARAR Los argentinos tienen sin declarar más de US$ 360.000 millones, de acuerdo con estimaciones oficiales difundidas ayer. Una parte de esos fondos está en bancos del exterior, alejada del radar del Fisco argentino, o fuera del sistema bancario local. Otra buena parte está en billetes, la mayoría en cajas de seguridad, en propiedades o inversiones financieras en el exterior, y en acciones o títulos de deuda de gobiernos o empresas extranjeras. En total suman 362.258 millones de dólares (sin contar las reservas del Banco Central), una cifra que se asemeja a la deuda pública nacional, según un informe del INDEC del primer trimestre de este año. Están en billetes o invertidos en fondos y monedas extranjeras, buena parte directamente no declarados, que por la vía de la salida de capitales se fueron acumulando a lo largo de los años fuera del sistema financiero local. LA MÁS LONGEVA Casilda Benegas de Gallegos, la mujer más longeva de la Argentina que en 2020 había logrado superar el Covid-19, falleció a los 115 años en Mar del Plata. Nacida en Paraguay, llegó al país en 1945 y recorrió varias provincias del norte hasta que se instaló en Mar del Plata. Entre 2001 y 2013 vivió en España, pero su corazón, al parecer, estaba en la ciudad costera. Desde que regresó al país vivió en una residencia para ancianos ubicada en la zona norte de la ciudad. Durante la Navidad de 2020, se contagió de Covid-19 pero logró atravesar la enfermedad sin síntomas. Por su admirable longevidad, obtuvo el récord de haber sido la segunda persona de mayor edad en todo el mundo en recuperarse del coronavirus. Por otra parte, Casilda se había convertido en la cuarta persona más longeva del mundo en ser inmunizada, acción que desarrollaron los profesionales de PAMI en marzo del año pasado, días antes de su cumpleaños. MACABRO Otro macabro femicidio conmociona a la provincia de Córdoba. Yamila Ayelén Herter, de 24 años, fue asesinada por su novio de 18 quien la roció con nafta y luego la prendió fuego tras una supuesta discusión. La víctima ingresó al Instituto del Quemado con más del 90% de su cuerpo quemado y este martes se dio a conocer la triste noticia de su fallecimiento. El crimen tuvo lugar en el barrio Argüello Lourdes, Córdoba, y tras el brutal ataque Pablo Martin Nieto quedó detenido e imputado de "homicidio calificado por el vínculo". Según pudo darse a conocer vecinos del barrio trataron de sofocar las llamas que envolvían el cuerpo de Yamila, pero su estado al ingresar al hospital era muy grave y con un pronóstico poco alentador. Desde el Instituto informaron que las zonas más afectadas fueron su rostro, el tórax y miembros superiores. Asimismo, tenía comprometidas las vías respiratorias y presentaba lesiones en sus cuerdas vocales.