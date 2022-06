Campaña abierta a la comunidad para detectar y tratar a tiempo esta enfermedad rara Hasta el 30 de junio de 9 a 12 hs en el entrepiso (acceso calle Paraguay) del Hospital de Clínicas "José de San Martín" se realizarán jornadas informativas y estudios con el fin de diagnosticar y tratar casos del Fenómeno de Raynaud, que es el primer paso para iniciar la evaluación clínica y buscar su asociación con la Esclerodermia. La campaña está dirigida tanto a pacientes con Fenómeno de Raynaud que no hayan sido estudiados previamente como al público en general. Constará de charlas informativas y se realizará una capilaroscopia, que es un estudio que mira los capilares de las uñas y permite una aproximación al diagnóstico. "El fenómeno de Raynaud es el cambio de coloración de las manos, blancas, azules o rojas, al exponerse al frío o estrés. Es una reacción exagerada al frío que se produce por una alteración en la microcirculación y en general es una manifestación aislada que no requiere tratamiento y no se asocia a ninguna enfermedad, esto se conoce como Raynaud primario. Sin embargo, en un grupo de pacientes aparece como manifestación de alguna enfermedad del colágeno, principalmente la Esclerodermia, y en este caso se denomina Raynaud secundario", describe la Dra. María José López Meiller de la División Reumatología del Hospital de Clínicas. Resulta fundamental estar atentos, ya que "los pacientes con diagnóstico de Esclerodermia presentan en un 90% fenómeno de Raynaud. La Esclerodermia es una enfermedad que produce endurecimiento de la piel y órganos internos. Es más frecuente en mujeres y se presenta entre los 45 y 65 años. Un diagnóstico precoz es fundamental", comenta la especialista. "Los síntomas más visibles de esta enfermedad son el cambio de coloración de las manos, lo que se genera por una disminución de la circulación sanguínea que se produce por contracción de los vasos y enlentece la llegada de sangre a los dedos. Esto lleva a una mala perfusión periférica, pudiendo desencadenar la aparición de úlceras digitales o lesiones en pulpejos de los dedos. En aquellos pacientes con fenómeno de Raynaud asociado al diagnóstico de Esclerodermia puede haber compromiso de la piel, pulmón y esófago", alerta López Meiller. Todos aquellos que se acerquen van a poder acceder de forma gratuita a una capilaroscopia, que consiste en la visualización de los capilares de las uñas con un microscopio. No es doloroso y se hace en 15 minutos. Es importante concurrir con las uñas sin pintar. Este estudio permite diferenciar aquellos pacientes con Raynaud primario y secundario y apunta a toda aquella persona que tenga cambios de color en los dedos con el frio y nunca haya consultado por eso. ¿Por qué es importante hablar de este tema? La Esclerodermia es una enfermedad poco conocida y con gran impacto para el paciente que la padece, de ahí la importancia de hacerla visible. La primera manifestación de esta enfermedad es el fenómeno de Raynaud. Una consulta con un reumatólogo, la realización de una capilaroscopia y un análisis de sangre, sería ideal en todo paciente con fenómeno de Raynaud. "En nuestra División tenemos una gran trayectoria de atención a este grupo de pacientes y actualmente trabajamos en equipo con neumonología, gastroenterología, cardiología y nutrición con el objetivo de mejorar la atención interdisciplinaria. En nuestro hospital tenemos en seguimiento a más de 200 pacientes con diagnóstico de Esclerodermia en el consultorio, que funciona los días lunes. También tenemos un equipo de médicos que están entrenados para hacer capilaroscopias. Desde el inicio del 2022 hasta hoy llevamos realizadas 240 capilaroscopias", concluye la profesional.