Perdió ajustadamente por 24-21, en un partido que se definió con un penal en los minutos finales. El sábado, el CCC recibe a Municipalidad de Vicente López. Por la octava fecha de la Tercera de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana cayó 24-21 en su visita a Beromama, en un partido disputado en González Catán que se definió en los minutos finales con un penal convertido por el local. Luego de un primer tiempo en el que terminó 14-9 abajo (con tres penales convertidos por Enrique Peralta), la diferencia se estiró a 21-9 en el inicio del complemento tras un tercer try de Beromama. Fue entonces cuando el CCC reaccionó y con tries de Santiago Sautón y Nicolás Fernández (el segundo convertido por Peralta) logró igualar el marcador en 21. Sin embargo, a falta de 5 minutos para el final, un penal acertado por Jonathan Ávalos le dio la victoria al local. En esta oportunidad, el entrenador Sebastián García presentó la siguiente formación: Santiago Sautón, Alberto Nóbile, Alan González (Facundo Hereñú); Leonardo Correa, Franco Casanova; Diego Colque, Nicolás Cuevas, Francisco Cuevas; Andres Kibisz, Enrique Peralta; Facundo Cerda, Carlos Díaz, Nicolás Fernández, Leandro Martínez; y Franco Damiano. Con este resultado, el Tricolor quedó en la 7ª posición con 12 puntos, producto de dos victorias, cinco derrotas y cuatro puntos bonus (uno ofensivo y tres defensivos). El líder sigue siendo Los Molinos, que alcanzó los 38 puntos tras conseguir su octavo éxito consecutivo al superar 45-7 como visitante a Tiro Federal de Baradero. Los demás resultados del certamen de Tercera de la URBA fueron: Municipalidad de Vicente López 43-25 Atlético San Andrés, Banco Hipotecario 22-22 Náutico Arsenal Zárate y Porteño 30-36 Los Pinos. El próximo compromiso de Ciudad de Campana será este sábado, por la novena fecha, cuando reciba la visita de Municipalidad de Vicente López.

EL TRICOLOR ANOTÓ TRIES POR INTERMEDIO DE SAUTÓN Y FERNÁNDEZ Y SUMÓ OTROS 11 PUNTOS CON EL PIE DE PERALTA (FOTO: RUGBY CHAMPAGNE).