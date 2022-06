Así lo aseguró el actual Presidente de la institución, Diego Lis. Por su parte, el vicepresidente Héctor Fillopski remarcó que el predio de divisiones juveniles "creció como nunca antes en los últimos cuatro años gracias al apoyo de la Comisión Directiva". Ambos recorrieron las instalaciones y las obras en marcha junto a Mario Smith, candidato de la lista ADN Violeta. Sábado a la mañana en el predio "Héctor Fillopski" de divisiones inferiores de Villa Dálmine. El movimiento de chicos y familias es constante: en la cancha principal, los juveniles están jugando frente a Ferro Carril Oeste por el Torneo Juvenil de Primera Nacional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA); mientras en la cancha 2, las categorías infantiles se miden con Lima FC por el Torneo Infanto Juvenil de la Liga Zarateña. Así de intensa es la actividad en "el predio", donde, diariamente, más de 500 chicos y chicas juegan al fútbol en las diferentes categorías de la institución Violeta, desde la Escuelita hasta Cuarta División. "Nuestro semillero es nuestro mayor orgullo. Muchos juzgan únicamente si los chicos llegan a Primera o no, pero la tarea del club no es solamente convertir jugadores amateurs en profesionales. Es formarlos como personas, acompañar sus sueños y ofrecerles un espacio de contención. Y nosotros hemos mejorado muchísimo la estructura de trabajo y las instalaciones con las que contamos", explica el actual Presidente de la institución, Diego Lis, junto al vicepresidente Héctor Fillopski, alma mater del predio que, justamente, lleva su nombre. "Tener a Filo es una ventaja enorme. Por su dedicación, su capacidad de trabajo y gestión y por su amor al club", lo elogia Lis, al tiempo que levanta la mirada para mostrar los avances que ha tenido el predio en estos últimos años: la construcción de nuevas canchas (se está terminando "la 4", que será para uso exclusivo del plantel profesional) y del gimnasio y salón de usos múltiples, el movimiento de suelo para otras dos canchas de fútbol y una de hóckey sobre césped. "El predio creció como nunca antes en estos últimos cuatro años gracias al apoyo de la actual Comisión Directiva. En los años previos a la llegada de Diego a la presidencia tuve que navegar solo", manifiesta Fillopski, quien comparte una recorrida por el lugar y sus obras junto a Lis y Mario Smith, candidato a Presidente por la Lista ADN Violeta. Lis quedó al frente del Violeta en marzo de 2018, luego de la renuncia de Alfredo Lista. "Como Vicepresidente primero me encargaba principalmente de las divisiones juveniles y de cuestiones administrativas y logísticas del plantel profesional. Y cuando renuncia Alfredo, de un día para el otro, me encontré con la gran responsabilidad de tener que sacar adelante un club que estaba en una crisis financiera terrible", recuerda Diego sobre aquel momento. "Rápidamente empecé a trabajar con gente que ya estaba en el club y que no estaba siendo tenida en cuenta para la administración, como el asesor financiero que teníamos. Fue un tiempo muy difícil, porque había una deuda muy grande con jugadores, cuerpo técnico y empleados del club y una gran cantidad de cheques entregados sin respaldo alguno", detalla Lis. Por entonces, Villa Dálmine estaba muy complicado con los Promedios. Aunque, al mismo tiempo, el equipo estaba haciendo una buena campaña. "Por suerte pudimos contener la situación económica-financiera y el plantel no solo terminó asegurando la permanencia, sino que también clasificó al Reducido y estuvo muy cerca de dar un batacazo histórico ante San Martín de Tucumán en el Reducido por el ascenso a Primera División", rememora Lis. Y en el repaso de su gestión, el todavía Presidente Violeta también marcó que para la Temporada 2018/19, a pesar de la difícil situación, "se armó otro gran plantel con jugadores como Matías Ballini, Fernando Alarcón, Emmanuel Molina, Mariano Miño e Ijiel Protti". Aunque, en ese campeonato no le alcanzaría para ingresar al Reducido, más allá que peleó hasta el final. Después de esa campaña, Lis apostó por una decisión "poco simpática" y le abrió la puerta a un grupo inversor "con el objetivo de equilibrar las cuentas" del club. "Es que en 2019 nos llegó una verificación de AFIP por facturas apócrifas de la gestión del anterior presidente y nos surgió también una deuda de 7 millones de pesos por evasión impositiva que, gracias a una moratoria, la vamos a terminar de pagar en 10 años", explica. "Y aunque enfocamos el trabajo en ordenar y levantar a la institución, también pudimos armar un muy buen plantel con jugadores como Alejandro Maciel, Matías Ballini, Brian Orosco y Catriel Sánchez, entre otros", recuerda. Sin embargo, esa temporada futbolística no terminó: la pandemia interrumpió el campeonato y generó nuevos inconvenientes. "Se nos cayeron los sponsors y se bajaron muchos socios. Esto incidió mucho en lo que sucedió luego, porque a finales de 2020 y luego en 2021 optamos por mantener el orden financiero e institucional, aunque ello nos provocara algún ruido en lo deportivo. En cambio, sin perjuicio de que estamos muy lejos presupuestariamente del 80% de los clubes de la categoría, este año sí formamos un plantel que creíamos que iba a ser competitivo y obtener mejores resultados. Lamentablemente, el equipo no ha rendido de acuerdo a las expectativas, pero confiamos que con el trabajo diario de todos se va a salir adelante", aclara sobre la actual temporada. Así, llegando al final de su mandato como Presidente de la institución, para Lis es el momento del balance: "Fueron cuatro años muy intensos, con muchas complicaciones a nivel económico y financiero. Pero nos repusimos y hoy, Villa Dálmine es un club ordenado y en crecimiento. Encaramos muchas obras, como la ampliación de la platea, que estuvo suspendida por la pandemia, y las ya mencionadas en el predio de juveniles. También renovamos y modernizamos muchos de los espacios del estadio y jerarquizamos el cuerpo médico. Quizás, 2021 y 2022 no fueron buenos años en lo deportivo, pero de a poco vamos viendo también cómo aparecen cada vez más jugadores de inferiores en el plantel profesional: hoy están Salerno, Solveyra, Albano, Olguin, Carlucci, Umeres y Nouet, entre otros. Y en el plano institucional faltó poder terminar el trámite de las escrituras del estadio, que es algo que ya está encaminado con la contratación de un estudio jurídico especialista, ya que no lo pudimos finiquitar antes por errores que Personas Jurídicas nos marcó en los Balances de 2010, 2011 y 2012. Pero ya hemos avanzando en ese aspecto y seguramente se podrán firmar en el corto plazo". A partir del próximo mes, Lis dejará de ser el Presidente de Villa Dálmine, pero seguirá ligado al club si Mario Smith resulta ganador de las Elecciones del jueves, dado que va como Secretario en la Lista ADN Violeta. "Estamos muy entusiasmados con el grupo que se armó y con los proyectos que hay en carpeta. Estoy seguro que Mario hará un gran trabajo, porque es alguien que lleva al club en la sangre. Además, en la lista hay gente fundamental como Héctor Fillopski y muchos jóvenes con ganas de trabajar por la institución", cierra.

LIS JUNTO A MARIO SMITH Y HÉCTOR FILLOPSKI, EN LA NUEVA CANCHA 4 DEL PREDIO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE POR EL PLANTEL PROFESIONAL.