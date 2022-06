Lesionado en la calle Chacabuco

El señor que vende tortas fritas en la rotonda de Mc Donald´s fue trasladado al hospital. El conductor de una camioneta Toyota Hilux inició la maniobra para ingresar a un estacionamiento cerrado de camiones que se encuentra sobre Chacabuco y colectora Sur, a metros del hotel Maná, cuando su vehículo fue impactado por una moto de baja cilindrada. El motociclista, quien no llevaba casco, por pocos centímetros evitó dar contra una columna de cemento al caer pesadamente al suelo. Se trata del señor que vende tortas fritas en la rotonda de Mc Donald’s. Registraba golpes que parecían menores, y fue trasladado al hospital municipal por el SAME para que sea examinado.

El siniestro tuvo lugar a pocos metros del hotel Maná.

#Dato colisión de moto 110 y Toyota Hilux en Colectora Sur y Chacabuco. La camioneta ingresaba a un predio frente al hotel Maná la moto iba en sentido a la rotonda de Mc Donald's.

