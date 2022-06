"Nos preocupa la falta de reacción de la Provincia con tantas escuelas sin clases por problemas de gas"

P U B L I C



Así lo expresó el presidente del HCD, Gonzalo Brutti, ante la problemática que se vive en distintos establecimientos educativos que afectan a cientos de alumnos. El presidente del HCD, Gonzalo Brutti, se pronunció sobre los cierres de distintas escuelas de la ciudad a raíz de las bajas temperaturas y la falta de calefacción en las aulas y responsabilizó al Gobierno Provincial. "Las bajas temperaturas traen aparejadas varias consecuencias en los cuales se ven establecimientos educativos que aún no cumplieron con la revisión de los artefactos de calefacción y no ofrecen condiciones adecuadas para que los chicos estén en las aulas. No podemos dejar de llamar la atención sobre este nuevo descuido y falta de previsión de las autoridades educativas", manifestó. Y sumó: "Es impensable que, tras el esfuerzo por el retorno a clases que realiza a diario el Consejo Escolar y el Municipio, ocurra esto y los alumnos no puedan asistir a clases por problemas estructurales que la Provincia debería atender para garantizar la escolaridad que es un derecho de todos los niños". A pesar que los directores de las escuelas tienen la potestad, Brutti les solicitó a todos hacer un esfuerzo para afrontar esta problemática que es responsabilidad de la Provincia dado que "estas carencias no se recuperan y generan consecuencias a largo plazo".

BRUTTI MARCÓ "PROBLEMAS ESTRUCTURALES QUE LA PROVINCIA DEBERÍA ATENDER PARA GARANTIZAR LA ESCOLARIDAD".